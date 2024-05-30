Черноморский флот уничтожил четыре морских дрона ВСУ

Военные России в Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера Украины

За сутки военные России уничтожили 24 беспилотников, восемь ракет ATACMS и одну HARM, а также сбили Су-27 Украины, заявили в Минобороны

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Черноморский флот России в северо-западной части Черного моря уничтожил четыре украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны.

Ведомство передало, что российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

За сутки военнослужащие России уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и противорадиолокационную ракету HARM американского производства. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

Ведомство регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов ВСУ в Черном море. Накануне российские военные ликвидировали два таких аппарата. 16 мая Минобороны сообщило об уничтожении 11 украинских безэкипажных катеров в западной части акватории, которые следовали в направлении Крыма.

В начале мая ведомство показало кадры уничтожения такого катера в открытом море с борта вертолета. Российские военные обстреляли маневрировавший катер, а затем у него сдетонировала боевая часть.