Минобороны показало видео уничтожения катера-беспилотника ВСУ
Вертолет уничтожил безэкипажные катера Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
На видео, размещенном в телеграм-канале министерства, показаны кадры уничтожения с борта вертолета катера в открытом море. Сначала с борта воздушного судна велся обстрел катера, маневрирующего по воде, затем сдетонировала боевая часть дрона. По данным Минобороны, силы Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожили пять таких безэкипажных катеров ВСУ.
В Латвии не могут ремонтировать советские поезда из-за санкций
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
Президент Киргизии приедет на Парад Победы в Москве
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
США приостановили поставки снарядов Израилю
Папу римского позвали на мирную конференцию по Украине
Дроны атаковали две машины в Белгородской области. Что известно
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
Российские военные проведут учения по нестратегическому ядерному оружию
«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Пожарный раскрыл детали операции в "Крокусе"