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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало видео уничтожения катера-беспилотника ВСУ

Вертолет уничтожил в Черном море украинский беспилотный катер
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало видео уничтожения катера-беспилотника ВСУ
Video

Вертолет уничтожил безэкипажные катера Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

На видео, размещенном в телеграм-канале министерства, показаны кадры уничтожения с борта вертолета катера в открытом море. Сначала с борта воздушного судна велся обстрел катера, маневрирующего по воде, затем сдетонировала боевая часть дрона. По данным Минобороны, силы Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожили пять таких безэкипажных катеров ВСУ.

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Теги
Минобороны катер уничтожение
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