Минобороны показало видео уничтожения катера-беспилотника ВСУ

Video

Вертолет уничтожил безэкипажные катера Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

На видео, размещенном в телеграм-канале министерства, показаны кадры уничтожения с борта вертолета катера в открытом море. Сначала с борта воздушного судна велся обстрел катера, маневрирующего по воде, затем сдетонировала боевая часть дрона. По данным Минобороны, силы Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожили пять таких безэкипажных катеров ВСУ.