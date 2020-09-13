Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок
Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) избрали Наталью Комарову губернатором региона. Об этом сообщил спикер регионального парламента Борис Хохряков.
«Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова», — сказал он (цитата по ТАСС).
За Комарову проголосовали 29 депутатов (из 38). На пост губернатора по представлению президента России Владимира Путина также претендовали первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев и председатель совета «Справедливой России» в ХМАО Михаил Сердюк.
Все трое претендовали на пост главы региона на предыдущих выборах, прошедших в сентябре 2015-го. Тогда победу также одержала Комарова, получив 28 из 35 голосов депутатов.