Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Владимир Солодов вышел в лидеры на выборах губернатора Камчатки Политика, 13:23 Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник РБК и Mercedes-Benz, 13:18 Плющенко назвал запрет четверных прыжков ущемлением прав женщин Спорт, 13:12 Может ли сотрудник стать счастливым: дайджест образования Экономика образования, 13:00  ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой Политика, 12:50 Диета Дюкана: научные факты о рисках и пользе Стиль, 12:37 В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России» Общество, 12:35 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 12:29 Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок Политика, 12:27 Косторная не выступит с произвольной программой на прокатах сборной Спорт, 12:21 В МВД Белоруссии заявили о 114 задержанных на акциях протеста Политика, 12:19 Цены на бензин, Lada Slava и новый Logan. Главные автоновости недели Авто, 12:15 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 сентября Общество, 12:11 Вайцеховская заявила о помешавшей выступлению Медведевой травме спины Спорт, 12:06
День выборов ,  
0 

Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок

В борьбе за губернаторское кресло, как и пять лет назад, она обошла коммуниста Алексея Савинцева и эсера Михаила Сердюка. Комарова руководит регионом с марта 2010 года
Наталья Комарова
Наталья Комарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) избрали Наталью Комарову губернатором региона. Об этом сообщил спикер регионального парламента Борис Хохряков.

«Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова», — сказал он (цитата по ТАСС).

За Комарову проголосовали 29 депутатов (из 38). На пост губернатора по представлению президента России Владимира Путина также претендовали первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев и председатель совета «Справедливой России» в ХМАО Михаил Сердюк.

Первые выборы в России во время пандемии. Главное
Политика
Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке

Все трое претендовали на пост главы региона на предыдущих выборах, прошедших в сентябре 2015-го. Тогда победу также одержала Комарова, получив 28 из 35 голосов депутатов.

Наталья Комарова родилась в Псковской области. Школу окончила в Болгарии, где ее отец находился в командировке. После учебы в школе переехала в Коммунарск (ныне Алчевск). Там окончила Коммунарский горно-металлургический институт по специальности «экономика и организация строительства».

В 1980-м переехала в Новый Уренгой, где в течение 14 лет работала в горисполкоме (после 1992 года городская администрация). В 1994 году Комарову назначили главой администрации города, спустя три года она стала мэром Нового Уренгоя.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
Политика
<p>Юрий Бездудный</p>

С октября 2000 по декабрь 2001 года была заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. С декабря 2001 трижды избиралась депутатом Госдумы.

В феврале 2010 года по представлению президента страны была впервые избрана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. В сентябре 2015-го переизбралась на эту должность.

Автор: Михаил Юшков
Теги: выборы губернатора, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова
Материалы по теме
«Единая Россия» выбрала пять новых кандидатов на губернаторские выборы
Политика
Путин поддержал решение губернатора ХМАО идти на новый срок
Политика
Политологи назвали попавших в «зону риска» губернаторов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter