 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Новое правительство 2024 ,  
0 

Путин назначил глав пяти регионов

Сюжет
Новое правительство 2024
Владимир Путин назначил врио губернаторов пяти регионов: Кемеровской, Курской, Калининградской, Тульской областей и Хабаровского края. Прежние главы регионов ушли работать в правительство или в администрацию президента

Илья Середюк
Дмитрий Демешин
Алексей Беспрозванных
Дмитрий Миляев
Алексей&nbsp;Смирнов
Илья Середюк
Дмитрий Демешин
Алексей Беспрозванных
Дмитрий Миляев
Алексей&nbsp;Смирнов
Илья Середюк
(Фото: Данил Айкин / РИА Новости)
Дмитрий Демешин
(Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)
Алексей Беспрозванных
(Фото: Эрик Романенко / ТАСС)
Дмитрий Миляев
(Фото: milyaevdmitry / VK)
Алексей Смирнов
(Фото: kursk.ru)

Путин назначил временно исполняющих губернаторов пяти регионов России, следует из сообщения Кремля.

  • Кемеровской области — Кузбасса — Илью Середюка;
  • Курской области — Алексея Смирнова;
  • Калининградской области — Алексея Беспрозванных;
  • Тульской области — Дмитрия Миляева;
  • Хабаровского края — Дмитрия Демешина.

Путин назначил новое правительство
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

До назначения Илья Середюк занимал пост председателя регионального правительства; Алексей Смирнов — заместителя губернатора региона — председателя правительства Курской области; Алексей Беспрозванных занимал пост замминистра промышленности России; Дмитрий Миляев — был первым заместителем губернатора региона; Дмитрий Демешин — заместителем генпрокурора России.

Губернаторы этих областей ранее были назначены в правительство и в администрацию президента:

  • экс-глава Кузбасса — Сергей Цивилев, ушел в правительство руководить министерством энергетики;
  • бывший губернатор Курской области Роман Старовойт — стал министром транспорта;
  • экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов — министром промышленности и торговли;
  • экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — министром спорта;
  • бывший глава Тульской области Алексей Дюмин — помощником президента России.

Кадровые назначения в российской власти в цифрах и фактах
Политика

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Теги
Кемеровская область Курская область Калининградская область Тульская область Хабаровский край Владимир Путин губернаторы указ Илья Середюк Алексей Смирнов Алексей Беспрозванных Дмитрий Миляев Дмитрий Демешин ...

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Путин назначил новое правительство
Политика
Кремль объяснил новые назначения Орешкина и Дюмина
Политика
Путин назначил Дюмина и Патрушева своими помощниками
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
ЦБ намерен ужесточить требования для компаний при выходе на IPO Финансы, 11:13
Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций Финансы, 11:10
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после атаки дрона Общество, 11:07
ЦБ обсудит возможность зачисления дивидендов по ИИС-3 на другие счета Инвестиции, 11:02
Альфа-Банк — о трендах на рынке труда и подготовке кадров РБК Events, 11:01
Что такое МФО на самом деле и почему нас не стоит бояться РБК Компании, 11:00
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS Политика, 10:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:55
Украинских бизнесменов обяжут раздавать повестки сотрудникам Политика, 10:54
Финский лесопромышленный концерн Metsä Group продал весь бизнес в России Бизнес, 10:47
Почему американцы работают больше европейцев — The Economist Pro, 10:45
Аналитики оценили снижение доступности жилья в городах России с 2020 года Недвижимость, 10:44
Следствие попросило арестовать врачей клиники Хайдарова в Москве Общество, 10:42
Курс биткоина закрепился на уровне $62 тыс. Крипто, 10:31