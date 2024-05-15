Путин назначил глав пяти регионов

Владимир Путин назначил врио губернаторов пяти регионов: Кемеровской, Курской, Калининградской, Тульской областей и Хабаровского края. Прежние главы регионов ушли работать в правительство или в администрацию президента

Илья Середюк (Фото: Данил Айкин / РИА Новости) Дмитрий Демешин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости) Алексей Беспрозванных (Фото: Эрик Романенко / ТАСС) Дмитрий Миляев (Фото: milyaevdmitry / VK) Алексей Смирнов (Фото: kursk.ru)

Путин назначил временно исполняющих губернаторов пяти регионов России, следует из сообщения Кремля.

Кемеровской области — Кузбасса — Илью Середюка;

Курской области — Алексея Смирнова;

Калининградской области — Алексея Беспрозванных;

Тульской области — Дмитрия Миляева;

Хабаровского края — Дмитрия Демешина.

До назначения Илья Середюк занимал пост председателя регионального правительства; Алексей Смирнов — заместителя губернатора региона — председателя правительства Курской области; Алексей Беспрозванных занимал пост замминистра промышленности России; Дмитрий Миляев — был первым заместителем губернатора региона; Дмитрий Демешин — заместителем генпрокурора России.

Губернаторы этих областей ранее были назначены в правительство и в администрацию президента: