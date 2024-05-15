Путин назначил глав пяти регионов
Путин назначил временно исполняющих губернаторов пяти регионов России, следует из сообщения Кремля.
- Кемеровской области — Кузбасса — Илью Середюка;
- Курской области — Алексея Смирнова;
- Калининградской области — Алексея Беспрозванных;
- Тульской области — Дмитрия Миляева;
- Хабаровского края — Дмитрия Демешина.
До назначения Илья Середюк занимал пост председателя регионального правительства; Алексей Смирнов — заместителя губернатора региона — председателя правительства Курской области; Алексей Беспрозванных занимал пост замминистра промышленности России; Дмитрий Миляев — был первым заместителем губернатора региона; Дмитрий Демешин — заместителем генпрокурора России.
Губернаторы этих областей ранее были назначены в правительство и в администрацию президента:
- экс-глава Кузбасса — Сергей Цивилев, ушел в правительство руководить министерством энергетики;
- бывший губернатор Курской области Роман Старовойт — стал министром транспорта;
- экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов — министром промышленности и торговли;
- экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — министром спорта;
- бывший глава Тульской области Алексей Дюмин — помощником президента России.
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