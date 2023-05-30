Заявление Путина об атаке беспилотников на Москву. Видео

Появились кадры с заявлением Владимира Путина после атаки беспилотников на Москву

Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины «два-три дня назад», рассказал президент России Владимир Путин. По его словам, удар беспилотниками по Москве Киев нанес в ответ на этот удар.

Также российский президент оценил работу системы ПВО в Москве — по его словам, она сработала штатно. «Хотя есть над чем работать», — добавил президент, указав, что стало понятно, что «нужно делать для уплотнения ПВО столицы».

Москву беспилотники атаковали утром 30 мая. По данным Минобороны, пять беспилотников были сбиты, еще три — принудительно посажены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Несколько дронов врезались в многоэтажные дома в Москве и Новой Москве. После этого несколько человек обратились к врачам, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

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