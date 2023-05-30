МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не отменяет ордер международных судов на арест Путина

МИД ЮАР объяснил, как ордер суда в Гааге действует на ее территории

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Дипломатический иммунитет, который ЮАР предоставит участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита объединения в августе, не отменяет ордер международных судов, сообщило южноафриканское внешнеполитическое ведомстве в Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия. Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они призваны защитить конференцию и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции. Эти иммунитеты не отменяют никакого ордера, который может быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции», — говорится в заявлении.

30 мая МИД ЮАР сообщило, что участники встреч БРИКС будут иметь дипломатический иммунитет: они не подлежат юрисдикции страны пребывания, обладают неприкосновенностью и не могут быть арестованы или задержаны.

Совещание на уровне глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1–2 июня. Саммит объединения запланирован на 22–24 августа в Йоханнесбурге. БРИКС объединяет пять стран: Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его и уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову суд заподозрил в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Кремле решение суда назвали ничтожным с точки зрения права.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти ЮАР рассматривают «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера» МУС на арест Путина.