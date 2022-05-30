Посольство России назвало «вбросом» сообщение об убистве россиян в ЦАР

Сообщение об убийстве россиян в Центральноафриканской республике не соответствует действительности, заявили в посольстве России. Ранее Anadolu сообщило о смерти «двух наемников российской ЧВК Вагнера» в этой стране

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В российском посольстве в Центральноафриканской Республике (ЦАР) назвали не соответствующей действительности информацию об убийстве двух россиян в этой стране, заявили РБК в дипмиссии.

«Сообщение турецкого информационного агентства Andalou не соответствует действительности. Скорее всего, это информационный вброс от оппозиции с целью дестабилизации ситуации в стране», — говорится в сообщении посольства.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило со ссылкой на СМИ, что на северо-западе ЦАР были убиты «два наемника российской ЧВК Вагнера». Какое издание об этом сообщило, агентство не уточнило.

По данным ресурса, инцидент произошел в районе селения Джуве, в районе Уам-Пенде, где повстанческая группировка «Коалиция патриотов за перемены» «устроила засаду на наемников».

Наемничество в России законодательно запрещено: за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359), за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — до 15 лет. Других законов, регулирующих сферу ЧВК, в России нет.

В январе 2022 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что так называемая частная военная компания (ЧВК) Вагнера контролирует все ключевые вопросы в сфере безопасности в Центральноафриканской Республике. Боррель упомянул ЧВК Вагнера в контексте ситуации в Мали, где в течение года произошли два военных переворота. Пришедшие к власти военные отказались быстро провести выборы и передать правление гражданским лицам, и заявил, что члены группировки «обосновались» и в этой стране. Власти Мали это ранее опровергали.

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В декабре 2021 года Совет Европейского союза по иностранным делам ввел санкции против ЧВК Вагнера и ряда связанных с ней лиц. В документе говорилось, что «группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике, в том числе за пытки и внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства».

Санкции ввели против Дмитрия Уткина, которого в документе называют основателем и командиром группы Вагнера, «наемника ЧВК Вагнера» Станислава Дычко и «ключевой фигуры в командной структуре группы Вагнера» Валерия Захарова и других лиц, которые ЕС считает причастными к работе организации. В 2017 году санкции против ЧВК и Уткина ввели также США.

В 2016 году «Фонтанка» писала, что несуществующая де-юре ЧВК получила название по позывному Уткина — Вагнер. До основания ЧВК он служил в псковской бригаде спецназа ГРУ, а после увольнения в запас работал в Moran Security Group, частной компании, специализирующейся на охране морских судов. В 2014 году он начал командовать собственной группой бойцов, которая и получила название «ЧВК Вагнера». Собеседники РБК в 2016 году рассказывали, что бойцы ЧВК Вагнера участвовали, в частности, в боях за Пальмиру в Сирии.

Власти США и Евросоюза считают, что «тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией Вагнера» имеет российский бизнесмен Евгений Пригожин, осенью 2020 года в ЕС заявили, что бизнесмен поддерживает работу наемников ЧВК Вагнера в Ливии. Из-за этого США и Евросоюз внесли Пригожина в санкционные списки.



Сам Пригожин отрицал причастность к ЧВК Вагнера и говорил, что удивлен самим фактом существования частной военной компании.