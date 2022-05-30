Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы и ВНЖ
Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы, сообщается на сайте дипломатического представительства.
«До дальнейшего уведомления посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Речь идет о получении краткосрочных виз и видов на жительство. Приостановка не касается официальных визитов.
Для получения виз и ВНЖ посольство рекомендует обращаться в визовые центры других стран.
Датские визовые центры были открыты в 16 российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
На данный момент визы нельзя получить в Эстонию, Латвию и Чехию. Приостанавливала прием заявлений Норвегия, но с 4 апреля он был возобновлен.
Через несколько дней после начала военных действий на Украине ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Решение касается членов официальных делегаций, правительства и парламента, Конституционного и Верховного судов, обладателей дипломатических паспортов, а также бизнесменов. В начале мая президент России Владимир Путин ограничил выдачу виз для ряда граждан «недружественных» стран.
Позднее ЕК рекомендовала странам ЕС отменить упрощенный визовый режим для российских чиновников, депутатов, дипломатов и бизнесменов. Рядовых россиян ограничения не затрагивают. В российском МИДе заявили, что «найдут способ, как ответить».