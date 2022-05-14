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В МИДе пообещали ответ на возможное ограничение ЕС выдачи виз россиянам

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия ответит странам ЕС, если они решат ограничить выдачу виз ее гражданам, заявил заместитель главы российского МИДа Александр Грушко, передает «РИА Новости».

«Понятно, что мы будем соответствующим образом реагировать и для нас такие дискриминационные меры неприемлемы. Поэтому мы найдем способ, как ответить», — сказал он.

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Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

В конце марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил перестать выдавать россиянам все типы виз Евросоюза. На тот момент выдавать отдельные виды этих документов уже перестали Эстония, Латвия, Чехия. Сейчас посетить Эстонию могут лишь те россияне, у которых на ее территории проживает семья, а также люди, желающие попасть в страну по гуманитарным соображениям и для лечения. В Латвии россияне могут получить только гуманитарную визу.

С 9 марта выдачу разрешительных документов на въезд прекратили визовые центры Норвегии. Они перестали работать в России, сославшись на «технические проблемы».

В конце февраля выдавать визы, которые разрешают россиянам находиться на его территории на протяжении 90 дней за одно полугодие, прекратил сам Евросоюз. Ограничения ввели по отношению к членам официальных делегаций, представителям российских правительства и парламента, Конституционного и Верховного судов, владельцам дипломатических паспортов и бизнесменам. В конце апреля Еврокомиссия сообщила газете «Известия», что отдельные страны Евросоюза могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз российским гражданам.

Россия в ответ на действия европейских стран ограничила упрощенную выдачу виз для недружественных государств. Таковыми Москва считает все страны ЕС. Оформлять разрешительные документы для въезда в страну обязали всех дипломатов, несмотря на наличие у них служебных паспортов. Членам делегаций и европейских парламентов, а также судов теперь необходимо уплачивать визовый сбор.

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Теги
Александр Грушко МИД визы ЕС ограничения
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