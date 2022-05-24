В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

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Власти Курской области продлили желтый уровень террористической опасности, сообщил губернатор Роман Старовойт. «Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — пояснил он.

Всего уровней опасности три: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный). В Курской области желтый уровень ввели 11 апреля, в регионе установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией и усилили патрулирование населенных пунктов. Затем особый режим продлили до 25 мая.

После начала российской военной операции на Украине власти региона не раз сообщали об обстрелах. 21 мая Старовойт рассказал, что несколько населенных пунктов в Глушковском районе подверглись минометному обстрелу со стороны Украины. 17 мая губернатор заявил об обстреле приграничного села Алексеевка в этом же районе.

Желтый уровень террористической опасности с середины апреля ввели в граничащих с Украиной Брянской и Белгородской областях, на севере Крыма, в двух районах Воронежской области и на территории Краснодарского края.

12 мая, после гибели при обстреле мирного жителя белгородского села Солохи, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал власти приграничных с Украиной регионов принять дополнительные меры безопасности.