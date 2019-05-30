Зеленский заявил американскому сенатору о двух войнах Украины

По словам Зеленского, Украина не может ждать с формированием нового правительства, поскольку у нее две войны — «с Россией и с коррупцией внутри страны»

Владимир Зеленский и Роберт Портман (слева направо) (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом обсудил политическую ситуацию в стране, в том числе досрочные выборы в Верховную раду, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что благодаря проведению выборов в Раду новое правительство может быть сформировано уже в сентябре, а не в декабре. «Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», — сказал Зеленский.

В ходе встречи президент Украины также отметил активную позицию американского сената по введению антироссийских санкций и предоставлении военной помощи его стране.

20 мая, в день своей инаугурации, Зеленский провел встречу с представителями Белого дома, в ходе которой призвал Соединенные Штаты ужесточить санкции против России. Вашингтон является серьезным партнером Киева «прежде всего в преодолении агрессии России», указал он. По словам главы государства, Украина не сможет сама «преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму», поэтому ей нужна помощь США. Кроме того, в ходе своей речи в Раде Зеленский по-русски назвал условие окончания войны в Донбассе. По его словам, главным шагом для достижения мира станет возвращение украинских военнопленных.