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Политика ,  
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Рада попросит ООН вмешаться в ситуацию с правами коренных народов России
Парламент Украины принял проект постановления об обращении в ООН, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и в парламенты нескольких стран, в котором требует обратить внимание на нарушение прав коренных народов в России и ввести против Москвы санкции
Фото: Петр Сивков / ТАСС

Депутаты на заседании Рады утвердили проект обращения в ООН о нарушении прав коренных народов России. Об этом сообщается на официальном портале украинского парламента.

Обращение планируется направить не только в ООН, но и в Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею НАТО, ОБСЕ, а также в национальные парламенты нескольких стран.

«Верховная рада призвала обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов Российской Федерации, требовать от российских властей вернуть обучение на родном языке», — указано в заявлении.

Этим шагом, говорится в пояснительной записке к проекту, Киев хочет привлечь внимание к «систематическому нарушению прав коренных народов в России». В проекте указывается, что с 2014 года Москва «усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России».

В качестве примеров украинские политики назвали «преследования <...> за политические убеждения, в том числе в связи с позицией по вооруженной агрессии России против Украины и аннексии Крыма». К этому они отнесли дело писательницы Фаузии Байрамовой, которую в 2014 году приговорили к году условно за то, что она распространила заявление лидера Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России). Ее осудили за разжигание межнациональной розни. Также в документе упоминается множество других дел против жителей Татарстана, Ингушетии и др.

В связи с этим Рада требует усилить международное давеление на Москву. В частности, она будет просить применить все возможные виды санкций к должностным лицам российских органов государственной власти.

Обращение поддержали с четвертой попытки. Его приняли 234 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНН

Перед тем, как покинуть пост президента Украины, Петр Порошенко успел подписать закон о языке, который закрепляет за украинским исключительные права по сравнению с другими языками народов, живущих в республике. Документ вводит обязательство для властей, парламентариев, прокуроров, судей, сотрудников Национального банка, а также врачей и учителей разговаривать и вести служебную переписку на украинском языке при исполнении своих обязанностей.

Новый президент страны Владимир Зеленский указал, что закон приняли без достаточно широкого обсуждения с общественностью. В России его также подвергли критики. Глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что закон предусматривает исключения для английского и других европейских языков — «это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной». С резкой критикой выступила и Венгрия: глава ее внешнеполитического ведомства Петер Сийярто назвал закон неприемлемым, поскольку он нарушает право венгерского меньшинства, проживающего на западе Украины, и «продвигает антивенгерскую политику».

Автор: Анна Трунина
Теги: Верховная Рада, Украина, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ
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