Рада попросит ООН вмешаться в ситуацию с правами коренных народов России

Парламент Украины принял проект постановления об обращении в ООН, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и в парламенты нескольких стран, в котором требует обратить внимание на нарушение прав коренных народов в России и ввести против Москвы санкции

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Депутаты на заседании Рады утвердили проект обращения в ООН о нарушении прав коренных народов России. Об этом сообщается на официальном портале украинского парламента.

Обращение планируется направить не только в ООН, но и в Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею НАТО, ОБСЕ, а также в национальные парламенты нескольких стран.

«Верховная рада призвала обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов Российской Федерации, требовать от российских властей вернуть обучение на родном языке», — указано в заявлении.

Этим шагом, говорится в пояснительной записке к проекту, Киев хочет привлечь внимание к «систематическому нарушению прав коренных народов в России». В проекте указывается, что с 2014 года Москва «усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России».

В качестве примеров украинские политики назвали «преследования <...> за политические убеждения, в том числе в связи с позицией по вооруженной агрессии России против Украины и аннексии Крыма». К этому они отнесли дело писательницы Фаузии Байрамовой, которую в 2014 году приговорили к году условно за то, что она распространила заявление лидера Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России). Ее осудили за разжигание межнациональной розни. Также в документе упоминается множество других дел против жителей Татарстана, Ингушетии и др.