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Выборы на Украине ,  
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США сообщили о жалобах Порошенко на недостаточную поддержку на выборах
О таких жалобах со стороны бывшего президента Украины рассказал спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. «Мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — процитировал Волкер свой ответ Порошенко
Курт Волкер (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters )

Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался Вашингтону на то, что тот оказывает ему недостаточную поддержку в ходе президентских выборов на Украине. Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

«Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — сказал Волкер. Он добавил, что Вашингтон готов продолжать совместную работу в независимости от того, кто возглавил Украину, поддерживать ее борьбу с коррупцией, стремление к демократии и ориентированность на Запад.

Когда и при каких обстоятельствах Порошенко говорил о недостаточной поддержке со стороны Вашингтона, Волкер не уточнил.

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Порошенко проиграл выборы президента Украины кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому. Бывший президент начал проигрывать своему оппоненту еще в первом туре выборов — 15,95% голосов у Порошенко против 30,24% голосов у Зеленского. Не набрав для победы необходимого числа голосов, оба вышли во второй тур.

Во втором туре Зеленский одержал безоговорочную победу, набрав 73,22%, Порошенко заручился поддержкой лишь 24,46%.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Петр Порошенко, Курт Волкер, Украина
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