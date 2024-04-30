Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Последний раз сигнал тревоги звучал минувшей ночью

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он попросил тех, кто находится дома, не подходить к окнам, а тех, кто на улице, — укрыться в безопасном месте.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении мэрии.

Ночью в Белгороде и Белгородском районе уже звучал сигнал ракетной опасности. Гладков сообщил об отбое тревоги в 01:49, через полчаса после объявления.

26 апреля Минобороны отчитывалось об уничтожении над Белгородской областью двух снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха».