Гладков: в результате взрыва дрона в селе Вознесеновка пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате взрыва дрона в Белгородской области

Фото: Google Maps

В результате падения и взрыва дрона-камикадзе в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток. Кроме того, были повреждены три автомобиля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

17-летняя девочка получила осколочные ранения спины и руки, ее доставили в больницу. «Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал Гладков.

Также в больницу попали водитель одной из машин с осколочными ранениями головы, его состояние оценивалось как тяжелое, женщина с осколочными ранениями спины и плеча и мужчина с множественными осколочными ранениями, проникающими в брюшную полость, добавил глава региона.

Еще один пострадавший, который в момент атаки находился вне транспортного средства, получил контузию уха и самостоятельно обратился в медучреждение, его отправили домой на амбулаторное лечение, написал Гладков.

Накануне в регионе объявляли ракетную опасность. В результате обстрела поселка Прилесье Краснояружского района 26 апреля без света остались шесть населенных пунктов.

Утром того же дня силы ПВО сбили над территорией региона два реактивных снаряда «Ольха». По состоянию на 22 апреля число погибших в Белгородской области с начала военной операции составляет 120 человек, в том числе 11 детей. Ранения получил 651 человек, в том числе 51 ребенок.