Эрдоган рассказал о самочувствии после перенесенного недуга

Эрдоган — о своем здоровье: чувствую себя хорошо, работаю в рамках предвыборной кампании

Эрдоган почувствовал себя плохо во время записи интервью в прямом эфире турецкого канала 25 апреля. В Минздраве сообщали, что у него выявили инфекцию. Выступая в прямом эфире, президент сообщил, что чувствует себя хорошо

Президент Турции Тайип Эрдоган, у которого на минувшей неделе выявили инфекцию, сообщил в эфире местных телеканалов, что чувствует себя хорошо и уже начал работу в рамках предвыборной программы, передает Sabah.

«Чувствую себя достаточно хорошо. Мы не делали перерыва в проведении митингов, восстановили всю программу», — сказал он.

Эрдогану 69 лет, 21 апреля он официально вновь выдвинулся кандидатом в президенты Турции. Пост президента он занимает с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером. Выборы в стране пройдут 14 мая.

Эрдоган почувствовал недомогание во время интервью телеканалу «Chanal 7» в ночь на 26 апреля. Прямой эфир был прерван на 20 минут. После этого турецкий президент вернулся и рассказал, что его плохое самочувствие связано с желудочным гриппом.

На следующий день он отменил по совету врачей все публичные мероприятия и решил участвовать в намеченной на четверг церемонии по доставке ядерного топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи. A Haber тогда сообщал, что состояние здоровья Эрдогана «не тяжелое», но врачи рекомендовали ему отдохнуть.

27 апреля глава Минздрава республики Фахреттин Коджа сообщил, что у президента была выявлена инфекция, однако его состояние улучшается. 29 апреля Эрдоган впервые появился на публике после недомогания, посетив крупнейший технологический фестиваль страны Teknofest. Уезжая с фестиваля на машине вместе с президентом Азербайджана Алиевым, Эрдоган в ответ на вопрос о здоровье сказал, что он в порядке.