Эрдоган рассказал о самочувствии после перенесенного недуга

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Познер назвал модельера Славу Зайцева «целой эпохой» России Общество, 00:26
«Делал неадекватные ходы». Как Непомнящий упустил корону во второй раз Спорт, 00:00
Пенсии наличными теперь будет доставлять только «Почта России» Общество, 00:00
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетаемых народов Политика, 30 апр, 23:54
«Советские модели увидели парижане»: какие костюмы показывал Слава Зайцев Общество, 30 апр, 23:48
Власти Украины сообщили о взрывах в Павлограде Политика, 30 апр, 23:40
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 30 апр, 23:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Эрдоган рассказал о самочувствии после перенесенного недуга Политика, 30 апр, 23:24
Пригожин заявил о продвижении российских сил на 230 м в Артемовске Политика, 30 апр, 23:23
Минобороны Украины начало проверку обвиняемого в коррупции военкома Политика, 30 апр, 23:00
FT узнал о «распечатывании» Германией своих шахт из-за дефицита ресурсов Политика, 30 апр, 22:59
Французова напомнила о созданной Славой Зайцевым «Лаборатории моды» Общество, 30 апр, 22:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 30 апр, 22:53
WSJ узнала об ограничении доступа к базам данных Китая для иностранцев Технологии и медиа, 30 апр, 22:49
Политика ,  
0 

Эрдоган рассказал о самочувствии после перенесенного недуга

Эрдоган — о своем здоровье: чувствую себя хорошо, работаю в рамках предвыборной кампании
Эрдоган почувствовал себя плохо во время записи интервью в прямом эфире турецкого канала 25 апреля. В Минздраве сообщали, что у него выявили инфекцию. Выступая в прямом эфире, президент сообщил, что чувствует себя хорошо

Президент Турции Тайип Эрдоган, у которого на минувшей неделе выявили инфекцию, сообщил в эфире местных телеканалов, что чувствует себя хорошо и уже начал работу в рамках предвыборной программы, передает Sabah.

«Чувствую себя достаточно хорошо. Мы не делали перерыва в проведении митингов, восстановили всю программу», — сказал он.

Эрдогану 69 лет, 21 апреля он официально вновь выдвинулся кандидатом в президенты Турции. Пост президента он занимает с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером. Выборы в стране пройдут 14 мая.

Эрдоган почувствовал недомогание во время интервью телеканалу «Chanal 7» в ночь на 26 апреля. Прямой эфир был прерван на 20 минут. После этого турецкий президент вернулся и рассказал, что его плохое самочувствие связано с желудочным гриппом.

На следующий день он отменил по совету врачей все публичные мероприятия и решил участвовать в намеченной на четверг церемонии по доставке ядерного топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи. A Haber тогда сообщал, что состояние здоровья Эрдогана «не тяжелое», но врачи рекомендовали ему отдохнуть.

27 апреля глава Минздрава республики Фахреттин Коджа сообщил, что у президента была выявлена инфекция, однако его состояние улучшается. 29 апреля Эрдоган впервые появился на публике после недомогания, посетив крупнейший технологический фестиваль страны Teknofest. Уезжая с фестиваля на машине вместе с президентом Азербайджана Алиевым, Эрдоган в ответ на вопрос о здоровье сказал, что он в порядке.

Читайте на РБК Pro
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
Уоррен Баффет активно инвестирует в Японию. На чем он надеется заработать
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
8 ошибок в питании, которые совершают все после 50 лет
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Реджеп Тайип Эрдоган плохое самочувствие инфекция Здоровье
Материалы по теме
Эрдоган в машине с Алиевым ответил на вопрос о здоровье
Политика
Эрдоган появился на публике впервые после недомогания
Политика
Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter