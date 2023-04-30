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В сенате раскритиковали идею Байдена пересадить армию на электромобили

Сенатор Эрнст раскритиковал планы Байдена перевести всех военных на электромобили
Президент США и его администрация хотят сделать каждый автомобиль в армии «безвредным для климата» к 2030 году. В Республиканской партии считают, что у США нет таких возможностей
Джони Эрнст
Джони Эрнст (Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters)

Сенатор от Республиканской партии, представляющая Айову, Джони Эрнст раскритиковала стремление администрации Джо Байдена электрифицировать вооруженные силы США и перевести всех военных на электромобили к 2030 году, передает The Hill.

«Эта администрация довела до крайности эту климатическую повестку дня», — сказала Эрнст, добавив, что «так войну вести не получится».

По ее словам, США не заостряют внимание на боевой эффективности армии и вместо этого сосредотачиваются на зеленой повестке и изменении климата.

На слушаниях комитета по вооруженным силам в сенате Эрнст ранее спросила главу Минэнерго США Дженнифер Грэнхольм, поддерживает ли та полный переход американских военных на электромобили к 2030 году. Такой план сенатор считает «смехотворными», поскольку у США, по ее словам, нет таких возможностей.

Грэнхольм ответила, что поддерживает такой переход. По ее словам, достижение этой цели позволит устранить зависимость США от волатильности на рынках ископаемого топлива, отдельно отметив влияние конфликта на Украине на цены на него.

«Я думаю, что энергетическая безопасность достигается, когда у нас есть собственная чистая энергия в изобилии, как вы видите в Айове», — сказал министр энергетики.

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Айова — американский штат на Среднем Западе, являющийся крупнейшим в США производителем двух видов зеленого топлива — биоэтанола и биодизеля. В 2021 году более половины (58%) всей электроэнергии в штате было произведено с помощью ветряков. Айова входит в первую десятку штатов по продажам электроэнергии, а около четверти домохозяйств используют этот вид энергии для отопления.

Борьбу с изменением климата Байден и его администрация называют одним из ключевых направлений своей работы. Американский президент выражал мнение, что глобальное потепление опаснее ядерной войны.

Белый дом работает над тем, чтобы сделать каждую машину в вооруженных силах «безвредной для климата», заявлял Байден весной 2022 года. План по созданию парка электромобилей для американской армии будет стоить миллиарды долларов, отмечал Fox News.

В 2022 году также была обновлена климатическая стратегия ВМФ США. Согласно документу, к 2030 году военно-морские силы страны должны будут обеспечивать 100% своих потребностей в электроэнергии за счет безуглеродных источников, причем половину — местного производства. Перевести все транспортные средства ВМФ на зеленые источники энергии планируется к 2035 году, это, говорится в стратегии, устранит влияние нефтяных цен на флот.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Джо Байден электромобили Армия энергетика Сенат США
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