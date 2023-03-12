Минтранс Германии предостерег от «климатического бла-бла»
Германия должна быть открыта для любых технологических инноваций, стремясь к климатической нейтральности не только путем увеличения доли электроавтомобилей, заявил министр транспорта Фолькер Виссинг, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мы можем продвигать нашу страну только с конкретными предложениями, а не с климатическим бла-бла (может быть переведено, как «климатическая ерунда». — РБК), — сказал он.
На легковые автомобили и фургоны приходится около 15% от общего объема выбросов СО2 в ЕС. В Евросоюзе планируют прекратить выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания через 12 лет — с 2035 года, однако голосование по этому вопросу, назначенное на начало марта, отложили из-за дополнительных требований со стороны Германии. Виссинг потребовал у Еврокомиссии предложения о том, как климатически нейтральное синтетическое топливо (или «электронное топливо») можно использовать в двигателях внутреннего сгорания после 2035 года.
Предложение критиковали некоторые европейские политики. В частности, бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что автомобили превратятся в предметы роскоши в ЕС, которые средний класс не сможет себе позволить. Проект при этом не накладывает запрет на использование и продажу подержанных автомобилей.