Минэнерго Украины анонсировало повышение тарифов на электроэнергию

Вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения Украины пока прорабатывается, но это решение придется принять для подготовки к следующей зиме, заявил Сафаров. Пока украинские власти оставили цены прежними до конца мая

Решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения Украины придется принять, правительство пока оценивает, на сколько их нужно увеличить, заявил заместитель министра энергетики страны Фарид Сафаров в эфире телемарафона.

«Пока правительство и НКРЭКУ (национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — РБК) прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф», — сообщил Сафаров (цитата по Страна.ua).

Он объяснил, что такое решение придется принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, «которая может быть намного сложнее предыдущей».

При этом для уязвимых категорий населения будет предоставляться помощь, чтобы они могли платить за электроэнергию, добавил замглавы ведомства.

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел мораторий на повышение коммунальных платежей (газ, теплоснабжение и горячая вода) для украинцев в течение действия военного положения.

Однако весной 2023 года власти начали обсуждать планы по повышению тарифов на электроэнергию. «Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. <...> То, что мы удержали систему, очень большой вызов. Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий отопительный-зимний сезон», — объяснял министр энергетики Украины Герман Галущенко в середине апреля. По словам главы правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, более 40% энергетических объектов Украины пострадали от российских ударов.

Что касается тарифов, то, по словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, пока идет обсуждение вариантов повышения верхнего предельного тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,8 грн за кВт-ч. При этом планируется сохранить нижнюю планку тарифа на уровне 1,44 грн за кВт-ч.

25 апреля кабинет министров Украины продлил действие фиксированной цены на электроэнергию для населения в 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в зависимости от потребления еще на месяц, до конца мая.

Россия наносит удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины с октября прошлого года. Президент Владимир Путин называл их ответом на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.