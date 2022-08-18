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Зеленский ввел мораторий на повышение «коммуналки»

Мораторий будет действовать в течение военного положения и шести месяцев после его завершения для тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду
Фото: David Goldman / AP
Фото: David Goldman / AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о введении моратория на повышение коммунальных платежей для украинцев в течение действия военного положения и шести месяцев после его завершения, сообщает УНИАН.

Мораторий коснется:

  • тарифов на услуги распределения природного газа;
  • тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии;
  • тарифов на поставку горячей воды, цен на газ для бытовых потребителей.

Разницу в тарифах поставщику компенсирует государство. Размер тарифов будут пересматривать ежеквартально.

Украина и Турция договорились восстановить разрушенную инфраструктуру
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш (справа налево на переднем плане),&nbsp;Владимир Зеленский и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган&nbsp;(справа налево на заднем плане)

Украинский «Нафтогаз» ранее зафиксировал тариф в 7,96 гривен (13 руб.) за 1 куб. м газа до конца апреля 2023 года. Госкомпания призвала украинцев добросовестно оплачивать счета, «ведь сегодня это сверхважно». В то же время сам «Нафтогаз» в конце июля не смог выплатить около $370 млн долга по еврооблигациям, в связи с чем объявил о дефолте.

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В начале марта на фоне проведения российской военной операции Украина запретила экспорт газа со своей территории, включая газ, хранящийся в подземных газохранилищах.

В середине июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков указал на нарушения в цепочках поставок топлива и подчеркнул, что Киев вынужден его закупать «везде, где можно достать». Кубраков пояснил, что ранее страна использовала для этих целей ближайшие государства и порты (Польшу и Румынию), теперь же топливо поступает в том числе из Бельгии и Нидерландов.

Генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон в начале июля утверждал, что предстоящий отопительный сезон будет самым сложным в украинской истории. По его словам, чтобы успешно пройти отопительный сезон, Украине необходимо около 19 млрд куб. м газа в хранилищах.

В конце июля в «Нафтогазе» доложили о запасах газа в количестве 11,8 млрд куб. м. «РБК Украина» со ссылкой на собственные источники ранее сообщала, что госкомпания попросила у кабмина субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для прохождения отопительного сезона.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Владимир Зеленский военное положение коммунальные платежи Украина Военная операция на Украине мораторий
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