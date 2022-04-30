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Война санкций ,  
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Премьер Греции заявил, что российский газ нельзя заменить «в одночасье»

Европейские страны понимают необходимость снизить зависимость от российского газа, но осознают, что это не произойдет немедленно, заявил премьер Греции. Санкции не должны наносить ЕС больше вреда, чем России, указал он
Кириакос Мицотакис
Кириакос Мицотакис (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Санкции Евросоюза против России важны и уже приносят результаты, однако к ним следует относиться с осторожностью, заявил газете Real News премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Европа должна убедиться в том, что принимаемые ограничения не наносят странам ЕС больше ущерба, чем России, «поскольку европейская экономика не может полностью заменить российский газ газом других поставщиков», считает Мицотакис (цитата по Reporter.gr).

«В Европе все понимают, что нам нужно как можно скорее избавиться от российского газа. Но также ясно, что это не произойдет в одночасье», — продолжил он. Поэтому Греция подготовила краткосрочный и долгосрочный планы по обеспечению энергетической достаточности страны.

Bloomberg узнал о 4 покупателях газа в ЕС, согласившихся платить в рублях
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце марта, как писал Bloomberg, Греция начала искать варианты по замене российского газа на случай прекращения поставок. В январе Мицотакис говорил, что страна снизила зависимость от топлива из России с примерно 40 до 33%.

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах в рублях за поставки природного газа в страны, которые российские власти считают недружественными (в перечень попали все страны ЕС, Великобритания, США, Канада и другие). Согласно документу, страны, покупающие газ у России, должны открыть счета в Газпромбанке. Они проводят оплату в евро через банк, который потом будет переводить валюту в рубли. Схема начала действовать с 1 апреля.

Польша и Болгария отказались платить за газ в рублях, из-за чего «Газпром» приостановил поставки в эти страны. Греция после этого сообщила, что поможет Болгарии: в Афинах заявили, что София купила долю поставок через терминал СПГ в стране, писала Kathimerini.

Следующий платеж Греции «Газпрому» по контракту, действующему до 2026 года, должен быть произведен в мае. В Афинах не уточнили, как именно произведут оплату, но отметили, что Греция может «на какое-то время избежать проблем, даже если Россия остановит поставки», передавала газета.

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Греция газ Европа санкции поставки газа
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