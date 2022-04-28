Генсек ООН обсудил с Зеленским эвакуацию из «Азовстали» в Мариуполе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским, как продвинуться в вопросе эвакуации из Мариуполя, передает Reuters.
Он подчеркнул, что не будет раскрывать детали и сроки эвакуации, чтобы не сорвать ее. «На данный момент я лишь могу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы это [эвакуация] произошло. Я не собираюсь давать какие-либо комментарии, которые могли бы подорвать эту возможность», — подчеркнул Гутерриш.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что он верит, что вместе с генсеком ООН они смогут добиться успешного результата.
После встречи Зеленского с Гутерришем вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram сообщила о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц из «Азовстали».
Гутерриш ранее побывал в Москве, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Офис Генсека сообщил, что в ходе встречи Путин согласился с предложением генсека ООН привлечь Международный комитет Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
В организации заявили, что дальнейшие обсуждения этого вопроса проведут с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны России.
Посредничества ООН в вопросе эвакуации с мариупольского завода попросила 25 апреля Верещук. Киев призывает, чтобы в гуманитарной колонне были представители Красного Креста и ООН.
Военные действия в районе Мариуполя велись почти с самого начала российской операции. В конце марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале штурма города. К середине апреля, по его словам, российские военные заняли 98% города. Минобороны 13 апреля отчиталось об окружении «остатков находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов» на заводе «Азовсталь». Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя 21 апреля.
По данным украинских властей, на территории «Азовстали» кроме военных находятся мирные жители. Российское Минобороны не раз объявляло об открытии гуманитарного коридора для мирных граждан с завода и призывало власти Украины прекратить использовать их в качестве «живого щита».