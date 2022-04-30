Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Politico узнал, что Германия поддержала запрет на импорт урана из России Политика, 02:28
Profil и ORF узнали о заморозке недвижимости депутата Госдумы в Австрии Политика, 02:00
Власти Белгорода сообщили о звуках взрывов со стороны Украины Общество, 01:19
Пентагон отверг влияние на позицию Украины в переговорах с Россией Политика, 01:09
«Ангару-1.2» с аппаратом для Минобороны запустили с Плесецка Политика, 01:07
Самолет канцлера ФРГ Шольца облетел Россию через Северный полюс Политика, 00:45
Шаг «Зенита» к чемпионству и выживание «Спартака». Главное о туре РПЛ Спорт, 00:30
Лавров заявил о попытке втянуть Молдавию в НАТО Политика, 00:23
Лавров обвинил Запад в краже российских резервов за рубежом Экономика, 00:03
Кабмин разрешил платить пенсии в рублях россиянам, живущим за границей Общество, 29 апр, 23:59
В Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому Общество, 29 апр, 23:36
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 29 апр, 23:32
Зеленский предложил Европе схему обмена электричества на газ Политика, 29 апр, 23:22
В Раду внесли проект санкций против иерархов РПЦ и патриарха Кирилла Политика, 29 апр, 23:15
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Politico узнал, что Германия поддержала запрет на импорт урана из России

Германия поддержала запрет на импорт российского урана. Проблемы с согласованием санкций против атомной отрасли России могут возникнуть из-за зависимости стран Восточной Европы от российского топлива, пишет издание
Разработка уранового месторождения
Разработка уранового месторождения (Фото: "Росатом"/ Global Look Press)

Германия поддержала введение санкций на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России, сообщил Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов Евросоюза.

По их данным, послы ЕС и Еврокомиссия обсуждали санкции против атомной промышленности России на этой неделе. Сильнее всего к ограничениям призывали представители Польши и стран Прибалтики. Между тем посол Германии объявил, что страна поддерживает поэтапный отказ от российской нефти, ограничение цен и запрет на ввоз российского урана.

Один из европейских дипломатов отметил, что для немцев, австрийцев и других европейцев важно снижать энергетическую зависимость от России, поэтому запрет на импорт ядерного топлива «для них не проблема». К тому же, Германия выступает против атомной энергетики в целом, планирует закрыть АЭС до конца года и пытается отговорить другие страны от инвестиций в атомную энергетику, пишет Politico.

Новак заявил об изучении правительством идеи запрета продажи урана США
Экономика
Сотрудник электрохимического комбината, где происходит переработка российского высокообогащенного урана&nbsp;для изготовления топлива для американских АЭС

Ясности в том, когда ЕС может ввести санкции против ядерной отрасли, пока нет. Это связано с тем, что некоторые страны обеспокоены ядерной безопасностью и необходимостью соблюдать определенные меры предосторожности, которая появится после введения ограничений, сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Санкции могут серьезно повлиять на атомную промышленность Евросоюза, так как Россия является вторым по величине поставщиком урана для стран блока. По версии Politico, этот фактор мог бы стать чувствительным для Франции, которая получает более 70% энергии от АЭС, планирует увеличивать их число, а также сотрудничает с «Роскосмосом» через «дочку» в Париже.

Однако страна не зависит от российского урана, уточнил Politico. Французский энергетический гигант EDF, который управляет АЭС, заявил, что имеет диверсифицированные поставки. Поставщик ядерного топлива Orano приостановил сотрудничество с Россией и указал, что российские заказы составляют менее 0,1% от числа всех поставок.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images В вакансии нет зарплаты: как на собеседовании претендовать на максимум
Инструкции
Pro
В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос
Статьи
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля
Статьи
Pro
Айти не найти: что ударит по рынку труда сильнее отъезда программистов
Статьи
Pro
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу
Статьи

Стоимость урана выросла до максимума с аварии на «Фукусиме»
Экономика
Фото:Sebastian Kahnert / dpa / ТАСС

Европейские дипломаты обратили внимание на то, что сильное сопротивление ядерным санкциям может исходить от Чехии, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Румынии и Словакии. Дело в том, что в этих странах установлены реакторы российского производства, которые не могут работать на топливе другого происхождения. На 100% зависимость от поставок из России указывал статс-секретарь Словакии по энергетике Кароль Галек. Он говорил о переговорах зависимых стран с американским поставщиком Westinghouse, но признал, что производство нужного топлива можно обеспечить как минимум только через два года.

В начале марте санкции против госкорпорации «Росатом» начала рассматривать администрация президента США Джо Байдена, писал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. Тогда Белый дом консультировался со специалистами по ядерной энергетике о том, какие последствия могут быть у таких ограничений.

Агентство обращало внимание на то, что «Росатом» и его «дочки» обеспечивают 35% мирового обогащения урана. Из отчета корпорации за 2020 год следовало, что основными участниками мирового рынка услуг по конверсии урана наряду с компанией являются Orano (Франция), Cameco (Канада) и ConverDyn (США).


 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Жанна Антохина
уран атомная отрасль ядерная энергетика
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Bloomberg узнал о трех вариантах по ограничениям для российской нефти
Политика
Новак заявил об изучении правительством идеи запрета продажи урана США
Экономика
Reuters узнал об исключении урана из-под санкций США против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter