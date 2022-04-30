Politico узнал, что Германия поддержала запрет на импорт урана из России

Германия поддержала запрет на импорт российского урана. Проблемы с согласованием санкций против атомной отрасли России могут возникнуть из-за зависимости стран Восточной Европы от российского топлива, пишет издание

Разработка уранового месторождения (Фото: "Росатом"/ Global Look Press)

Германия поддержала введение санкций на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России, сообщил Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов Евросоюза.

По их данным, послы ЕС и Еврокомиссия обсуждали санкции против атомной промышленности России на этой неделе. Сильнее всего к ограничениям призывали представители Польши и стран Прибалтики. Между тем посол Германии объявил, что страна поддерживает поэтапный отказ от российской нефти, ограничение цен и запрет на ввоз российского урана.

Один из европейских дипломатов отметил, что для немцев, австрийцев и других европейцев важно снижать энергетическую зависимость от России, поэтому запрет на импорт ядерного топлива «для них не проблема». К тому же, Германия выступает против атомной энергетики в целом, планирует закрыть АЭС до конца года и пытается отговорить другие страны от инвестиций в атомную энергетику, пишет Politico.

Ясности в том, когда ЕС может ввести санкции против ядерной отрасли, пока нет. Это связано с тем, что некоторые страны обеспокоены ядерной безопасностью и необходимостью соблюдать определенные меры предосторожности, которая появится после введения ограничений, сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Санкции могут серьезно повлиять на атомную промышленность Евросоюза, так как Россия является вторым по величине поставщиком урана для стран блока. По версии Politico, этот фактор мог бы стать чувствительным для Франции, которая получает более 70% энергии от АЭС, планирует увеличивать их число, а также сотрудничает с «Роскосмосом» через «дочку» в Париже.

Однако страна не зависит от российского урана, уточнил Politico. Французский энергетический гигант EDF, который управляет АЭС, заявил, что имеет диверсифицированные поставки. Поставщик ядерного топлива Orano приостановил сотрудничество с Россией и указал, что российские заказы составляют менее 0,1% от числа всех поставок.

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Европейские дипломаты обратили внимание на то, что сильное сопротивление ядерным санкциям может исходить от Чехии, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Румынии и Словакии. Дело в том, что в этих странах установлены реакторы российского производства, которые не могут работать на топливе другого происхождения. На 100% зависимость от поставок из России указывал статс-секретарь Словакии по энергетике Кароль Галек. Он говорил о переговорах зависимых стран с американским поставщиком Westinghouse, но признал, что производство нужного топлива можно обеспечить как минимум только через два года.

В начале марте санкции против госкорпорации «Росатом» начала рассматривать администрация президента США Джо Байдена, писал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. Тогда Белый дом консультировался со специалистами по ядерной энергетике о том, какие последствия могут быть у таких ограничений.

Агентство обращало внимание на то, что «Росатом» и его «дочки» обеспечивают 35% мирового обогащения урана. Из отчета корпорации за 2020 год следовало, что основными участниками мирового рынка услуг по конверсии урана наряду с компанией являются Orano (Франция), Cameco (Канада) и ConverDyn (США).