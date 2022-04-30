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Самолет канцлера ФРГ Шольца облетел Россию через Северный полюс

Самолет канцлера Германии Шольца полетел через Северный полюс, обогнув Россию
Шольц летел из Токио в Берлин на полтора часа дольше обычного, обогнув Россию через Северный полюс. На дорогу ушло больше 13 часов. По пути в Японию немецкий самолет канцлера летел через Румынию, Грузию, Казахстан и Китай
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Pool New / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц во время полета из Японии облетел российское воздушное пространство, самолет пересек Северный полюс, сообщает Der Spiegel.

Шольц вылетел из японского аэропорта на Airbus A350 «Курт Шумахер», самолете бундесвера, пишет газета, и пересек Северный полюс около 13 часов по немецкому времени (14:00 мск).

Согласно данным сервиса для отслеживания полетов RadarBox, борт канцлера взлетел в 11:25 по японскому времени (5:25 мск), спустя шесть часов полета он обогнул Чукотку по территории Аляски, а спустя 11,5 часов — вошел в воздушное пространство Норвегии. Шольц, согласно RadarBox, приземлился в Германии спустя более чем 13 часов полета.

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Олаф Шольц

Der Spiegel указывает, что Шольц потратил на полет из Японии в Германию на 1 час и 20 минут больше, чем если бы летел привычным маршрутом — через Россию и Украину. Во время полета в Японию самолет немецкого канцлера также избегал российской территории, маршрут пролегал через Польшу, Румынию, Черное море, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай. Газета пишет, что в Японии глава немецкого правительства пробыл немногим более 20 часов — меньше, чем общее время перелета.

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Фото:Markus Mainka / CHROMORANGE / Global Look Press

В конце февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство для всех самолетов, зарегистрированных в России, либо находящихся в российской собственности, либо «контролирующихся Россией». Ограничение коснулось в том числе и частных бортов. Росавиация в ответ запретила 28 февраля использовать российское воздушное пространство для самолетов из Германии и еще 35 стран. Регулятор подчеркнул, что исключение может быть сделано в случае получения специального разрешения, его может выдать либо сама Росавиация, либо МИД.

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Немецкий авиаперевозчик Lufthansa продлил отказ от использования воздушных пространств России и Украины до 30 июня, мотивировав это решение «текущей нормативно-правовой ситуацией».

Украина закрыла собственное авиапространство ночью 24 февраля в связи с высоким риском для безопасности, полеты также прекратились на юге России — самолеты не принимают и не отправляют аэропорты в Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, Воронеже, Белгороде, Симферополе и Анапе.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Северный полюс воздушное пространство Германия Олаф Шольц
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