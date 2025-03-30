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Военная операция на Украине ,  
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NI сообщил о застрявших в Польше танках для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Американские танки M1 Abrams, которые Австралия передала Украине, могут этой весной задержаться в Польше из-за перебоев в работе расположенного там логистического центра, пишет National Interest. На прошлой неделе о застопорившихся поставках сообщал также ABC.

Прошлой осенью Канберра пообещала отправить Киеву 49 танков в рамках пакета военной помощи на $245 млн, начав получать от США более новые боевые машины M1A2. Для передачи старых Австралии нужно было получить одобрение Вашингтона в соответствии с международным договором о торговле оружием. В сентябре австралийские власти уведомили о своих планах Соединенные Штаты. На тот момент не было никаких оснований полагать, что возникнут задержки, отмечает NI: издание напоминает, что экс-президент Джо Байден ранее одобрил передачу Украине 31 танка той же модели.

Однако после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который не раз критиковал своего предшественника за траты на военную поддержку Украины, ситуация изменилась. После того как республиканец приостановил помощь Киеву, центр в польском Жешуве, куда должны были прибыть танки перед отправкой на Украину, на время прекратил работу, его покинули американские военные, отвечающие за логистику.

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Как сообщала ABC со ссылкой на одного из американских чиновников, предыдущая администрация Соединенных Штатов «предостерегла Австралию от передачи устаревших танков» из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием на территории Украины.

США возобновили поставки помощи Украине после переговоров в Саудовской Аравии 11 марта, по итогам которых Киев согласился на полное прекращение огня на 30 дней при условии, что на это пойдет Москва. В Польше подтвердили, что хаб в Жешуве работает.

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