NI сообщил о застрявших в Польше танках для Украины
Американские танки M1 Abrams, которые Австралия передала Украине, могут этой весной задержаться в Польше из-за перебоев в работе расположенного там логистического центра, пишет National Interest. На прошлой неделе о застопорившихся поставках сообщал также ABC.
Прошлой осенью Канберра пообещала отправить Киеву 49 танков в рамках пакета военной помощи на $245 млн, начав получать от США более новые боевые машины M1A2. Для передачи старых Австралии нужно было получить одобрение Вашингтона в соответствии с международным договором о торговле оружием. В сентябре австралийские власти уведомили о своих планах Соединенные Штаты. На тот момент не было никаких оснований полагать, что возникнут задержки, отмечает NI: издание напоминает, что экс-президент Джо Байден ранее одобрил передачу Украине 31 танка той же модели.
Однако после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который не раз критиковал своего предшественника за траты на военную поддержку Украины, ситуация изменилась. После того как республиканец приостановил помощь Киеву, центр в польском Жешуве, куда должны были прибыть танки перед отправкой на Украину, на время прекратил работу, его покинули американские военные, отвечающие за логистику.
Как сообщала ABC со ссылкой на одного из американских чиновников, предыдущая администрация Соединенных Штатов «предостерегла Австралию от передачи устаревших танков» из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием на территории Украины.
США возобновили поставки помощи Украине после переговоров в Саудовской Аравии 11 марта, по итогам которых Киев согласился на полное прекращение огня на 30 дней при условии, что на это пойдет Москва. В Польше подтвердили, что хаб в Жешуве работает.
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