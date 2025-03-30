ВОЗ решила сократить штат из-за выхода США из организации

ВОЗ решила сократить масштабы своей работы и число сотрудников, в том числе на уровне высшего руководства из-за проблем с финансированием. Это связано в частности с выходом из организации США, которые являются крупнейшим спонсором

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве, Швейцария (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила сократить численность персонала и масштабы своей деятельности из-за проблем с финансированием в том числе из-за выхода США из организации. Об этом говорится во внутренней записке ВОЗ, с которой ознакомилось агентство Reuters. Документ датирован 28 марта и подписан главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.

Мера затронет все уровни и регионы, в том числе высшее руководство в штаб-квартире в Женеве, сказано в записке. К концу апреля ВОЗ примет решение о том, как расставить приоритеты в своей работе и распределить ресурсы. Reuters со ссылкой на документы организации отмечает, что в Женеве работает более четверти из 9 473 сотрудников ВОЗ.

В записке говорится, что заявление США о выходе в сочетании с сокращением помощи от других стран для увеличения расходов на оборону «значительно обострило нашу ситуацию». Вашингтон является крупнейшим спонсором ВОЗ, обеспечивая около 18% финансирования, пишет агентство.

Согласно документу, столкнувшись с дефицитом почти в $600 млн, в феврале организация сократила бюджет на 2026-2027 годы на 21% — с $5,3 млрд до $4,9 млрд. «Несмотря на все наши усилия, сейчас мы находимся на том этапе, когда у нас нет иного выбора, кроме как сократить масштабы нашей работы и численность персонала», — говорится в записке.

Кроме того, во внутренней записке от 10 марта сказано, что ВОЗ начала устанавливать приоритеты и объявила о годичном ограничении на контракты с персоналом. Также там говорилось, что сотрудники работают над получением дополнительного финансирования от стран-участниц и частных доноров.

ВОЗ не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого срока объявил о разрыве отношений с ВОЗ, которую он считает «подконтрольной Китаю». Он критиковал организацию за недостаточные, по его мнению, меры для предотвращения пандемии короновируса. При его преемнике, демократе Джо Байдене, США вернулись в ВОЗ. После возвращения в Белый дом в январе республиканец объявил, что США покинут организацию. Вслед за ними аналогичное решение приняла Аргентина.

В начале февраля Гебрейесус заявил, что ВОЗ ограничивает финансирование командировок и прекращает набор персонала, «за исключением наиболее важных областей». Спустя месяц Bloomberg сообщил, что сотрудники организации, которым к июню будут старше 55 лет, получили предложение досрочно выйти на пенсию.

ВОЗ обязалась в случае согласия выплатить каждому зарплату за четыре месяца и эквивалент 45 дней неиспользованного ежегодного отпуска. Иностранным работникам обещали компенсировать расходы на возвращение домой. Те, кто согласится на предложение, должны покинуть ВОЗ до 15 июля. Таким образом организация пытается сократить расходы на оплату труда, отмечал Bloomberg.