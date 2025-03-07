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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию из-за решения Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
ВОЗ решила досрочно отправить сотрудников на пенсию для сокращения расходов. Решение принято из-за планов Трампа снова прекратить сотрудничество с ВОЗ. Анонсированный выход крупнейшего донора организации состоится через 12 месяцев
Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила ряду сотрудников досрочно выйти на пенсию, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы организации. Таким образом ВОЗ рассчитывает снизить расходы в преддверии выхода США, о котором американский президент Дональд Трамп объявил в конце января.

По информации агентства, соответствующее уведомление получили сотрудники, которые по состоянию на июнь будут старше 55 лет. Предложение носит добровольный характер, но в случае положительного решения ВОЗ обязалась выплатить каждому работнику зарплату за четыре месяца и эквивалент 45 дней неиспользованного ежегодного отпуска. Сотрудники, которые согласятся на предложение руководства, должны покинуть ВОЗ до 15 июля. Иностранным работникам компенсируют расходы на возвращение домой.

Досрочный выход на пенсию должен помочь ВОЗ сократить затраты на оплату труда — одну из основных статей расходов в бюджете организации. Сейчас принятый в ВОЗ возраст выхода сотрудников на пенсию составляет 65 лет. При этом те, кого приняли в организацию до 2014 года, могут выйти на пенсию с 62 лет, а трудоустроенные до 1990 года — по достижении 60 лет. Bloomberg отмечает, что в случае отказа большинства сотрудников освободить рабочие места, ВОЗ может прибегнуть к принудительному сокращению.

О том, что США выходят из Всемирной организации здравоохранения, Дональд Трамп объявил на следующий день после своей инаугурации. Решение он мотивировал действиями ВОЗ во время пандемии COVID, а также неспособностью организации «показать независимость от неуместного политического влияния».

Кроме того, Трамп раскритиковал размер выплат, которые США обязаны перечислять ВОЗ каждый год. Соединенные Штаты — крупнейший донор организации, на их долю приходится около 14% всего бюджета ВОЗ.

Во время своего первого президентского срока Трамп уже объявлял о разрыве отношений с ВОЗ. Однако сменивший его на посту главы Белого дома Джо Байден подписал указ об отмене этого решения в первый же день президентства. Теперь же у ВОЗ остается 12 месяцев, чтобы предотвратить выход США. В течение этого времени Белый дом может в любой момент объявить, что решение о выходе отменяется.

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Персоны
Милена Костерева
Всемирная организация здравоохранения США Дональд Трамп ВОЗ
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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