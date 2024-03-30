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Война санкций ,  
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Турецкая Southwind из-за санкций прекратит полеты из Калининграда

Турецкая Southwind из-за санкций прекратит полеты из Калининграда в Анталью
Сюжет
Война санкций
Из-за решения ЕС «закрыть небо» для турецкой Southwind полетная программа авиакомпании из Калининграда в Анталью отменяется, сообщила АТОР. Туристам предложат возврат денег за путевки либо перелет через Москву или Петербург
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Полетная программа турецкой Southwind Airlines в Анталью из Калининграда отменена из-за запрета на пролет авиакомпании через страны ЕС, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, блоки мест на рейсах авиакомпании Southwind из Калининграда в 2024 году были у трех крупных российских туроператоров: PEGAS Touristik, Coral Travel и Anex.

«Туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург. На выбор туриста», — сообщили АТОР в PEGAS Touristik.

Кроме того, отменяются или задерживаются рейсы Southwind из Минска. Согласно данным онлайн-табло минского аэропорта, запланированный минувшей ночью на 1:35 вылет в Стамбул был отменен, а дневной перенесен почти на четыре часа (с 12:05 на 15:55, минское время совпадает с московским). На данный момент идет регистрация. Также был отменен рейс Southwind из Стамбула в Минск, который должен был прилететь в белорусскую столицу в 10:45.

О решении ЕС «закрыть небо» для турецкой Southwind стало известно накануне. Как сообщало турецкое отраслевое издание Turizm Guncel, Брюссель ввел такую меру в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России из-за Украины. За день до этого Airways Magazine сообщало, что Финляндия не разрешила Southwind Airlines полеты на свою территорию, поскольку местное авиационное агентство Traficom выявило нарушения европейского законодательства перевозчиком.

Как утверждал финский регулятор, контроль над авиакомпанией принадлежит не заявленным турецким физическим и юридическим лицам, а российским — они основали Southwind Airlines, а большая часть персонала и авиапарка были арендованы у российской Nordwind Airlines.

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Фото:Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС

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После информации о запрете ЕС для Southwind АТОР сообщила, что российские туристы рейса SM903 авиакомпании Air Cairo не смогли вовремя вылететь из Египта (рейс был запланирован на 17:30 29 марта). По данным источника ассоциации, эту авиакомпанию власти ЕС также могли признать аффилированной с Southwind. В итоге туристам удалось вылететь только сегодня утром, их борт уже прибыл в Москву. 

Southwind Airlines базируется в Анталье. Для перевозки россиян рейсы авиакомпании были запущены в июле 2022 года. Представитель компании заявил, что в руководстве Southwind нет россиян, а все самолеты зарегистрированы в Турции.

Небо ЕС для российских самолетов и авиакомпаний закрыто с февраля 2022-го. Аналогичные меры приняли США, Канада, Великобритания, Австралия. Россия считает санкции незаконными. В ответ Москва закрыла воздушное пространство для авиаперевозчиков из 36 стран.

Турецкая Southwind из-за санкций прекратит полеты из Калининграда
Турецкая Southwind из-за санкций прекратит полеты из Калининграда

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Полина Мартынова Полина Мартынова
Ассоциация туроператоров России Туры Турция Калининград Анталья
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