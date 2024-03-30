«РИА Новости» нашло криптокошелек-посредник в деле о теракте в «Крокусе»

«РИА Новости» обнаружило связанный с запрещенной ИГИЛ криптокошелек-посредник, который, предположительно, использовался для перевода средств совершившим атаку на «Крокус». В день теракта через кошелек было переведено 232 тыс. руб.

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Агентство «РИА Новости», изучив данные переводов, обнаружило криптокошелек, который, предположительно, использовался заказчиком и исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Через него прошла сумма, равная половине той, что обещали террористам за атаку на концертный зал. Адрес на кошелек был размещен в Telegram-канале, связанном с запрещенной террористической группировкой «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенного в России «Исламского государства»).

Как сообщает агентство, адрес кошелька на платформе Tronscan впервые появился 12 марта в посте одного из Telegram-каналов экстремистской направленности, администратором которого является человек с ником Mavlavi_56. Он же ведет и другой Telegram-канал — «Голос Хорасана». Источник «РИА Новости» ранее говорил, что ныне удаленный канал «Голос Хорасана» использовался для вербовки исполнителей теракта в «Крокусе».

На следующий день, 13 марта, кошелек стал активным: в качестве первого перевода туда поступили токены на сумму в $2,19. Mavlavi_56, бывший админом канала «Голос Хорасана», в другом своем Telegram-канале три раза до совершения теракта (18 марта и дважды 20 марта) разместил пост с заголовком «СБОР средств на помощь пленным семьям и детям — Муджахидов — Мухаджиров» (орфография и пунктуация оригинала) с указанием адреса того самого кошелька на платформе Tronscan. Аналогичная запись размещена под фотографией в аккаунте того же человека в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

После 20 марта сбор средств не объявлялся. В день теракта (22 марта) в 17:24 по мск в упомянутом выше Telegram-канале появилась ссылка на проповедь «Вилаят Хорасан» и под ней небольшая фотография боевика с закрытым лицом и пулеметом на плече. В кошельке на платформе Tronscan в тот же день наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены на $2525. Всего было по четыре поступления и отправления средств: $325, $550, $550 и $1100. Первый транш в $325 (как предполагает агентство, он мог быть авансом) был переведен около 10-10:30 утра 22 марта. Последние три перевода на общую сумму в $2200 пришли и ушли из кошелька в период с 21:30 до 22:30, то есть примерно через один-два часа после появления первых сообщений о теракте.

Приходившие в кошелек суммы практически сразу из него уходили. Как предполагает «РИА Новости», в связи с этим можно предположить, что данный кошелек использовался в качестве «посредника» для перевода денег между счетами, вероятно, заказчиков или организаторов с одной стороны и исполнителей теракта — с другой. Деньги на этот кошелек и с него шли не напрямую, а через аккаунты с большим объемом транзакций, предположительно, одну из криптобирж, отмечает агентство. После дня теракта переводы с этого криптокошелька и на него больше не осуществлялись

Согласно курсу ЦБ, $2525 — это около 232 тыс. руб. Арестованный по подозрению в теракте Фаридун Шамсиддин ранее признался, что за совершение преступления обещали полмиллиона рублей, но на карту перевели только половину

«РИА Новости» пишет, что ник Mavlavi не впервые появляется в историях, связанных с терроризмом. Так, он фигурирует в июне 2022 года в публикации Института Гарримана (при Колумбийском университете в Нью-Йорке) под названием «Сеть таджикского ИГ собирает средства в России». Там говорилось, что администратором Telegram-канала «Преданность и верность» на таджикском языке, а также админом канала «Голос Хорасана» является человек с ником Mavlavi55. На данный момент пользователей с никами Mavlavi_56 и Mavlavi55 в Telegram не существует.

22 марта перед концертом группы «Пикник» террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу из автоматического оружия, они также подожгли концертный зал и скрылись. Во время теракта и пожара погибли более 140 человек, десятки пострадавших находятся в больницах. Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло ИГИЛ.

ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. 28 марта следователи заявили, что один из подозреваемых участвовал в схеме финансирования нападавших через криптовалюту.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — говорилось в сообщении СК.

Накануне силовики пришли с обысками в криптообменник Beribit в Москва-Сити. Телеграм-канал SHOT также сообщал об обысках в компании ABCeX. По его данным, обыски проходят в рамках уголовного дела о финансировании террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Представители криптобирж в Москва-Сити предприняли попытку вывести криптовалюту, однако операции заблокировали, пишет SHOT. На опубликованных каналом кадрах силовики выламывают дверь в одном из офисов.

Глава ФСБ Александр Бортников ранее отмечал, что теракт хоть и совершили радикалы-исламисты, но нападению, по его словам, способствовали спецслужбы Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что теракт был выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Глава государства обещал найти всех причастных к атаке. В офисе президента Украины заявили о непричастности к теракту.