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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Axios узнал об идее Израиля разместить в секторе Газа арабских военных

Axios: Израиль предложил разместить в секторе Газа арабских военных
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль предложил, чтобы многонациональная группа военных, в том числе арабских, присутствовала в регионе для охраны гумконвоев. По данным Axios, идея обсуждалась с тремя арабскими странами, в частности, Египтом
Доставка гумпомощи в сектор Газа по воздуху
Доставка гумпомощи в сектор Газа по воздуху (Фото: Amir Cohen / Reuters)

В секторе Газа можно было бы разместить многонациональную военную группировку с участием солдат из арабских стран, с такой идеей выступил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщили источники Axios.

«Такой шаг создаст руководящий орган в регионе, который не будет [связан с] ХАМАС, и решит растущую проблему Израиля с США относительно гуманитарной ситуации в Газе», — сказал высокопоставленный израильский чиновник.

Министр обороны Израиля попросил у США политической и материальной поддержки инициативы без участия американцев на местах. Источник портала сообщил, что речь идет об охране арабскими военными временного причала, который строит Вашингтон для доставки в сектор гуманитарной помощи, и сопровождения гуманитарных конвоев.

О планах строительства временного порта на средиземноморском побережье сектора Газа для доставки гуманитарной помощи президент США Джо Байден объявил 7 марта. Через два дня военные направили в регион корабль «Генерал Фрэнк Бессон», чтобы доставить оборудование для строительства. 

Запад также поставляет гумпомощь в Газу по воздуху.

По данным собеседника Axios, идея обсуждалась с представителями трех арабских стран, среди которых был Египет. «Есть прогресс в продвижении этой инициативы как с точки зрения готовности администрации Байдена обсуждать ее, так и с точки зрения открытости арабских стран к этой идее», — сказал израильский чиновник.

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Собеседник портала из американской администрации подтвердил, что основной страной, рассматривающей идею, является Египет. Но он указал, что для введения в сектор Газа войск потребуется приглашение Палестинской администрации и оценил шансы на ее реализацию в ближайшее время как небольшие из-за разногласий Палестины и Израиля.

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Однако источник Axios из одной из арабских стран заявил, что Израиль неверно понял позицию этой стороны, поскольку она не готова отправлять войска для охраны гумконвоев, но может рассмотреть возможность участие в миротворческих миссиях после войны.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль сектор Газа арабские страны
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