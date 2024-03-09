 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Пять человек погибли после падения гуманитарного груза в секторе Газа

В секторе Газа пять человек погибли после падения гуманитарного груза с самолета
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Пять человек погибли после падения гуманитарного груза в секторе Газа
Video

По меньшей мере пять человек погибли и еще 10 получили ранения в результате падения гуманитарного груза с самолета в секторе Газа. Об этом сообщает CNN.

Местный журналист Хадер Аль Заанун рассказал телеканалу, что ящики с гуманитарной помощью сбросили с самолета над лагерем беженцев Аль-Шати к западу от города Газа. Какой стране принадлежал самолет, он сказать не смог.

Руководитель отделения неотложной помощи в медицинском комплексе Аль-Шифа в городе Газа Мухаммад Аль-Шейх сообщил, что в результате падения груза погибли пять человек. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

ЕС, ОАЭ и США запустят морской гуманитарный коридор между Кипром и Газой
Политика
Президент Кипра Никос Христодулидис (справа) и Урсула фон дер Ляйен в порту Ларнаки

CNN со ссылкой на видео происшествия пишет, что на ящиках с гуманитарной помощью должны были раскрыться парашюты, но этого не произошло. Грузы падали на высокой скорости и разбивались о землю.

Гуманитарную помощь для жителей Газы с воздуха сбрасывают США и другие страны. Агентства ООН критикуют такой метод. «Сбрасывание [грузов] с воздуха — хороший повод для фотосъемки, но плохой способ доставки помощи», — сказал директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн.

Читайте на РБК Pro
Жажда денег мешает вам зарабатывать. Как действовать
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля
Как ChatGPT делал бизнес-приложение с нуля — эксперимент
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать

Министерство обороны США заявило, что ни один из сбросов американской гуманитарной помощи на сектор Газа не приводил к жертвам среди гражданского населения. «Все наши грузы с помощью благополучно приземлились», — утверждает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райде

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Теги
сектор Газа гуманитарная помощь самолет погибшие палестинцы США
Материалы по теме
Байден объявил о строительстве порта в секторе Газа для приема гумпомощи
Политика
Израиль опроверг удары по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газа
Политика
Десятки палестинцев погибли в очереди за гуманитарной помощью в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Восемь неочевидных мест для путешествий по России РБК и Газпром нефть, 12:46
В России отмечают юбилей Юрия Гагарина Общество, 12:41
Пять человек погибли после падения гуманитарного груза в секторе Газа Политика, 12:23
Кузнецов назвал своим последним шансом обмен из «Вашингтона» в «Каролину» Спорт, 12:10
Армения задумалась над вступлением в Евросоюз Политика, 11:58
Виллы и подкупы: как семья князя Монако попала в коррупционный скандал Pro, 11:52
Правительство утвердило создание трех новых экономических зон в России Экономика, 11:46
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В Казахстане начали расследование из-за ликвидации двух боевиков в России Политика, 11:39
Квартиры, которые подойдут для большой семьи: подборка РБК и ПИК, 11:37
Девятерых россиян обменяли в НХЛ до закрытия трансферного окна Спорт, 11:32
«Зеркало недели» сообщило, что Залужного признали негодным к службе Политика, 11:17
Боец Туменов попал в реанимацию накануне поединка на турнире ACA в Москве Спорт, 11:15
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили Общество, 11:09
Постпред Крыма назвал агрессией появление авиации НАТО над Черным морем Политика, 10:43