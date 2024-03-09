В секторе Газа пять человек погибли после падения гуманитарного груза с самолета

Пять человек погибли после падения гуманитарного груза в секторе Газа

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По меньшей мере пять человек погибли и еще 10 получили ранения в результате падения гуманитарного груза с самолета в секторе Газа. Об этом сообщает CNN.

Местный журналист Хадер Аль Заанун рассказал телеканалу, что ящики с гуманитарной помощью сбросили с самолета над лагерем беженцев Аль-Шати к западу от города Газа. Какой стране принадлежал самолет, он сказать не смог.

Руководитель отделения неотложной помощи в медицинском комплексе Аль-Шифа в городе Газа Мухаммад Аль-Шейх сообщил, что в результате падения груза погибли пять человек. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

CNN со ссылкой на видео происшествия пишет, что на ящиках с гуманитарной помощью должны были раскрыться парашюты, но этого не произошло. Грузы падали на высокой скорости и разбивались о землю.

Гуманитарную помощь для жителей Газы с воздуха сбрасывают США и другие страны. Агентства ООН критикуют такой метод. «Сбрасывание [грузов] с воздуха — хороший повод для фотосъемки, но плохой способ доставки помощи», — сказал директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн.

Министерство обороны США заявило, что ни один из сбросов американской гуманитарной помощи на сектор Газа не приводил к жертвам среди гражданского населения. «Все наши грузы с помощью благополучно приземлились», — утверждает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райде