WP: США одобрили поставку Израилю более двух тысяч бомб и 25 истребителей

WP узнала об одобрении США поставки Израилю тысяч бомб и 25 истребителей

США согласовали отправку Израилю военной помощи, несмотря на разногласия сторон по поводу израильской операции в Рафахе не юге сектора Газа, где находятся более миллиона палестинских беженцев

Последствия удара Израиля по Рафаху (Фото: Bassam Masoud / Reuters)

США «тихо санкционировали» поставку Израилю партии военной помощи, несмотря на разногласия сторон по поводу боевых действий на юге сектора Газа, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Пакет включает более 1,8 тыс. бомб MK-84 и полтысячи бомб MK-82, рассказали собеседники издания из Пентагона и Госдепартамента. WP отмечает, что Израиль мог ранее использовать эти бомбы при бомбардировках сектора Газа, что могло привести в жертвам среди мирных жителей.

Кроме того, была одобрена передача 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму примерно $2,5 млрд, указывает газета. WP пишет, что отправка этих бомб и авиации не требуют согласования конгресса, поскольку это было сделано много лет назад.

В феврале о планах США поставить тысячи бомб Израилю сообщала The Wall Street Journal.

В первой половине февраля Израиль расширил зону боевых действий в секторе Газа до юга региона, где находится город Рафах. Там, отмечает WP, находятся более миллиона палестинских беженцев. Президент США Джо Байден предупреждал, что проводить операцию в Рафахе нецелесообразно «без заслуживающего доверия и выполнимого плана обеспечения безопасности и поддержки» мирных граждан, находящихся там. Как пишет WP, в Рафахе также дислоцируются четыре батальона ХАМАС.

В середине марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал план армии обороны страны по наземной операции в Рафахе, включающий эвакуацию гражданского населения. При этом идут переговоры о временном прекращении огня с обменом израильскими заложниками и палестинскими пленными.