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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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WSJ узнала о планах США направить Израилю крупную партию бомб

WSJ: США собираются направить Израилю крупную партию бомб и другого оружия
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль может получить от США тысячу бомб МК-82 и сопутствующее оружие. Недавно Тель-Авив расширил операцию в секторе Газа до Рафаха, но Вашингтон не одобрил этого из-за угрозы для гражданских
Белый дом (Вашингтон, США)
Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

США собираются поставить Израилю военную помощь на десятки миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, в пакет войдут бомбы МК-82, боеприпасы KMU-572 Joint, взрыватели для бомб FMU-139 (каждых по 1 тыс.). Пока поставка не утверждена, вопрос рассматривается внутри администрации США. Затем она должна быть одобрена в конгрессе.

Источники газеты рассказали, что такие бомбы Израиль уже использовал в ходе войны с ХАМАС. Хотя МК-82 недостаточно точны, чтобы наносить точечные удары, Израиль обладает инструментами, которые позволяют улучшить их.

WSJ указывает, что с начала войны 7 октября прошлого года Вашингтон направил Тель-Авиву примерно 21 тыс. высокоточных боеприпасов, около половины из них израильская армия израсходовала. По расчетам разведки США, остатков ей хватит на 19 недель боевых действий в Газе. Этот период сократится в случае начала масштабного противостояния с ливанской «Хезболлой», отметил источник газеты.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

На этой неделе Израиль расширил зону боевых действий в секторе Газа до города Рафах, который находится на юге региона, на границе с Египтом. Израиль нанес авиаудары, но, как обещал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, будет проведена и полномасштабная наземная операция.

Накануне первых ударов, 11 февраля, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Нетаньяху, в ходе которых предупредил израильского премьера о нецелесообразности операции в Рафахе «без заслуживающего доверия и выполнимого плана обеспечения безопасности и поддержки более миллиона человек, укрывающихся там».

В последнее время отношения США и Израиля обострились из-за разногласий относительно войны с ХАМАС. NBC News со ссылкой на источники писал, что американский лидер пытается убедить израильского премьера в необходимости прекращения огня, но тот «устраивает ему ад», с Нетаньяху невозможно иметь дело.

Собеседники портала Axios говорили, что Байден и высокопоставленные американские чиновники все больше разочаровываются в Нетаньяху, поскольку тот отказывается следовать рекомендациям администрации Соединенных Штатов, связанных с боями в секторе Газа.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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