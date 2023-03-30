Медведев допустил появление петиции в России о превентивном ядерном ударе

Медведев в ответ на призыв к Зеленскому по ядерному статусу допустил петицию об ударе

Замглавы Совбеза отреагировал на петицию на сайте президента Украины, в которой предлагается отказаться от Будапештского меморандума и восстановить статус ядерной страны. Она пока набрала 270 голосов из 25 тыс.

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил появления «российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия». Об этом он написал в телеграм-канале.

Так Медведев отреагировал на появившуюся на сайте президента Владимира Зеленского петицию, в которой предлагается Киеву отказаться от Будапештского меморандума и восстановить статус ядерного государства. Она была опубликована 30 марта. На момент подготовки материала петиция собрала всего 270 голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения.

«А что? Танки и ракеты поставляют, самолеты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более [президент США Джо] Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами», — написал замглавы Совбеза.

Россия в случае необходимости вправе применить ядерное оружие, говорил Медведев.

Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, в котором США, Великобритания и Россия обязались уважать территориальную целостность и воздерживаться от применения силы.

В феврале прошлого года, незадолго до начала российской военной операции, Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности пригрозил пересмотреть участие в Будапештском меморандуме, если Киев не получит действенных гарантий. При этом глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Киев, в 1994 году отказавшись «от третьего по размеру ядерного арсенала в мире», не собирается «снова получать ядерное оружие».

Президент России Владимир Путин называл заявления о том, что Киев собирается создать собственное ядерное оружие, «не пустой бравадой». Он также обвинял страны Запада в том, что те «прямо подталкивают Киев к переносу военных действий» на российскую территорию, и предупреждал, что при угрозе территориальной целостности Москва использует все имеющиеся в ее распоряжении средства.