Суд в Москве арестовал двух заместителей брянского губернатора
Басманный районный суд Москвы отправил под арест до 28 мая двух врио замгубернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову по уголовному делу о получении взятки, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Им инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере; максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до 15 лет).
Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
Накануне ТАСС и РЕН ТВ сообщали, что Кулешову и Егорову задержали по подозрению в получении взятки. По данным агентства, сумма составила 4,4 млн руб., деньги передали через посредников. Они также были пойманы: в отношении двух женщин, подозреваемых в посредничестве, возбуждено дело по ст. 291.1 УК.
Егорова занимает пост врио замгубернатора с 1 апреля 2022 года и координирует деятельность в сфере образования, науки и культуры области. Кулешова занимает должность с 28 апреля 2021 года, координирует деятельность в сфере информационной политики и внутренней политики.