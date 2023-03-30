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Суд в Москве арестовал двух заместителей брянского губернатора

Суд в Москве арестовал двух замглавы Брянской области по делу о получении взятки
Врио замгубернатора Татьяна Кулешова и Елена Егорова, задержанные накануне, отправлены под арест до 28 мая. По данным ТАСС, сумма взятки составила 4,4 млн руб.

Татьяна&nbsp;Кулешова Елена&nbsp;Егорова

Басманный районный суд Москвы отправил под арест до 28 мая двух врио замгубернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову по уголовному делу о получении взятки, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Им инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере; максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до 15 лет).

Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Накануне ТАСС и РЕН ТВ сообщали, что Кулешову и Егорову задержали по подозрению в получении взятки. По данным агентства, сумма составила 4,4 млн руб., деньги передали через посредников. Они также были пойманы: в отношении двух женщин, подозреваемых в посредничестве, возбуждено дело по ст. 291.1 УК.

Егорова занимает пост врио замгубернатора с 1 апреля 2022 года и координирует деятельность в сфере образования, науки и культуры области. Кулешова занимает должность с 28 апреля 2021 года, координирует деятельность в сфере информационной политики и внутренней политики.

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Елена Чернышова
Брянская область взятка арест Басманный суд уголовное дело
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