Суд в Москве арестовал двух заместителей брянского губернатора

Суд в Москве арестовал двух замглавы Брянской области по делу о получении взятки

Врио замгубернатора Татьяна Кулешова и Елена Егорова, задержанные накануне, отправлены под арест до 28 мая. По данным ТАСС, сумма взятки составила 4,4 млн руб.

Басманный районный суд Москвы отправил под арест до 28 мая двух врио замгубернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову по уголовному делу о получении взятки, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Им инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере; максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до 15 лет).

Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Накануне ТАСС и РЕН ТВ сообщали, что Кулешову и Егорову задержали по подозрению в получении взятки. По данным агентства, сумма составила 4,4 млн руб., деньги передали через посредников. Они также были пойманы: в отношении двух женщин, подозреваемых в посредничестве, возбуждено дело по ст. 291.1 УК.

Егорова занимает пост врио замгубернатора с 1 апреля 2022 года и координирует деятельность в сфере образования, науки и культуры области. Кулешова занимает должность с 28 апреля 2021 года, координирует деятельность в сфере информационной политики и внутренней политики.