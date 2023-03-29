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Врио замглавы Брянской области задержали по подозрению в получении взятки

Врио замгубернатора Брянской области задержали по подозрению в получении взятки
Елена Егорова
Елена Егорова (Фото: Правительство Брянской области)

Временно исполняющую обязанности заместителя губернатора Брянской области Елену Егорову задержали по подозрению в получении взятки, сообщают ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, на Егорову завели дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (п. 6 ст. 290 УК). По данным собеседника РЕН ТВ, 28 марта чиновницу задержали с поличным в Москве.

Источник ТАСС заявил, что уголовное дело также возбудили в отношении другой временно исполняющей обязанности брянского замгубернатора — Татьяны Кулешовой. По его словам, женщину задержали.

Собеседник РЕН ТВ утверждает, что Кулешову доставили на допрос в Москву, ее статус в деле он не уточнил. По коррупционному делу, по данным телеканала, вместе с Егоровой проходит дочь председателя общественной палаты Брянской области Валерия Родоманова и директор Брянского института повышения квалификации работников образования Полина Матюхина.

В пресс-службе губернатора Брянской области РБК сообщили, что информации о задержании двух замглавы региона у них нет.

28 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о вскрытии коррупционной схемы в Росгвардии на 400 млн руб. По его данным, должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам.

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В рамках расследования коррупционной схемы сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали начальника отдела Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, утверждает Хинштейн. Как пишет депутат, на Волкова завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Теги
Брянская область взятка в особо крупном размере коррупция задержание
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