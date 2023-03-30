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СК заподозрил вице-губернатора НАО в двухмиллионной взятке

СК сообщил о задержании замгубернатора НАО по подозрению в получении взятки в 2 млн руб.
По данным СК, он потребовал от неназванной фирмы 10% от прибыли, полученной за работу по госконтракту. Имя фигуранта не уточняется. Ранее сообщалось, что замгубернатора Андрея Блощинского заподозрили «в коррупционном преступлении»
Здание администрации Ненецкого автономного округа
Здание администрации Ненецкого автономного округа (Фото: Wikimedia Commons)

Заместителя губернатора администрации Ненецкого автономного округа (НАО) заподозрили в получении взятки в размере 2 млн руб., его задержали, сообщает Следственный комитет в своем Telegram.

Против него завели дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), максимальное наказание по которой подразумевает до 15 лет лишения свободы. По версии ведомства, чиновник через посредника требовал от представителя неназванной компании передать ему взятку в размере 10% от прибыли, которую она получила по госконтракту в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщает СК, 30 марта вице-губернатора задержали сотрудники управления ФСБ по Архангельской области. Задержан и его подчиненный, которого заподозрили в посредничестве в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК). Ведомство не уточнило фамилии фигурантов.

По данным на сайте администрации НАО, у губернатора округа семь заместителей. 28 марта местные власти сообщили о задержании высокопоставленного сотрудника администрации «по подозрению в совершении коррупционных действий», не уточнив других подробностей. ТАСС со ссылкой на источники передавал, что речь об Андрее Блощинском, замгубернатора и руководителе аппарата администрации НАО. Местное издание «Регион 29» сообщало со ссылкой на источники, что также задержан заместитель руководителя аппарата администрации НАО Андрей Демченко.

Блощинский был назначен и.о. главы аппарата администрации НАО в декабре 2019 года. Он курировал деятельность регионального департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения и координировал реализацию нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». До этого чиновник два года работал на руководящих должностях в органах местного самоуправления Московской области.

Накануне, 29 марта, в получении взяток заподозрили двух врио замгубернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову. Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать женщин. Как сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, сумма взятки составила 4,4 млн руб. Деньги передали через посредников, которых позднее также задержали.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Следственный комитет Ненецкий автономный округ взятка вице-губернатор
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