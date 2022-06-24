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Общество ,  

МВД назвало срок ввода уголовной ответственности за пропаганду наркотиков

Ответственность за пропаганду запрещенных веществ в интернете могут ввести в ближайшее время, ведомство заканчивает работу над инициативой. Уголовно наказывать за такое деяние в 2019 году потребовал Владимир Путин
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России в ближайшее время могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, сообщил на пресс-конференции первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД, генерал-майор полиции Кирилл Смуров, передает ТАСС.

«В соответствии с поручением президента сейчас заканчивается работа, <...> серьезным шагом <...> должно стать установление уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в сети Интернет», — сказал он.

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете в октябре 2019 года. Он предложил ввести наказание «за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Общество
Владимир Путин

Ввести наказание за пропаганду наркотиков в Сети до этого предлагало само МВД, но ограничивалось административной ответственностью и штрафом до 1 млн руб. для юридических и должностных лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Физических лиц предлагали наказывать штрафом от 3 тыс. до 4 тыс. руб.

После поручения Путина, в декабре 2019 года, ведомство предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду незаконных потребления и оборота наркотиков, а также культивирования и оборота наркосодержащих растений.

В частности, МВД предлагало запретить распространять сведения об этом статьей 230.3 УК, кроме случаев, когда информация касается потребления и оборота этих веществ и растений в медицинских целях.

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«Иные виды противоправных действий в части незаконной пропаганды наркотиков, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», хотели вынести в отдельную статью Кодекса об административных правонарушениях (6.13 КоАП) и установить за их совершение повышенную ответственность для юридических лиц.

Сейчас эта статья используется в России как основная для привлечения к ответственности за пропаганду наркотиков, но каналы распространения информации о запрещенных веществах в ней не уточняются.

В феврале текущего года дело о пропаганде наркотиков по административной статье завели против рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), в апреле его передали в суд. Специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы пришли к выводу, что в клипах артиста «Новая волна», El problema и Yung Hefner есть «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств, а также побуждающие интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению».

Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета заключили, что по краям татуировки на груди рэпера изображено похожее на коноплю растение. Тату также стало поводом для возбуждения дела о пропаганде. Вину Моргенштерн не признал.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
МВД наркотики уголовное дело пропаганда наркотиков

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