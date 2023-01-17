В честь президента Узбекистана назвали сорт орхидеи

Шавкат Мирзиёев (в центре) (Фото: president.uz)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Сингапур. Во время его визита прошла церемония наименования в честь Мирзиёева нового сорта орхидеи, сообщается на сайте узбекистанского лидера.

«Состоялась церемония наименования в честь президента Республики Узбекистан нового сорта орхидеи — цветка, являющегося национальным символом Сингапура. <...> По традиции, президент Шавкат Мирзиёев собственноручно поместил у цветка табличку с названием нового сорта орхидеи — «Орхидея Шавката Мирзиёева», — говорится в сообщении.

Цветок — гибрид орхидей Encbi Purple и Kila Blue, его лепестки сиренево-фиолетового цвета. «Он образует полумахровые соцветия длиной около 45 см, на которых распускается от 17 до 20 цветков, каждый цветок размером около 5 см в поперечнике. Сиренево-фиолетовые лепестки и чашелистики имеют орхидейно-фиолетовое окаймление», — рассказали в канцелярии Мирзиёева.

После церемонии глава республики провел двустороннюю встречу с сингапурской коллегой Халимой Якуб. Они поговорили «о перспективах дальнейшего углубления отношений между Узбекистаном и Сингапуром, сотрудничества в области реформ по дальнейшей демократизации общественно-политической жизни». Были достигнуты договоренности о торгово-экономической кооперации и взаимодействии между прокуратурами двух стран.

Якуб в своем Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) отметила, что Мирзиёев впервые приехал в Сингапур. «Хотя наши страны различаются по размеру и географическому положению, у нас общие интересы: поддержка женщин, предоставление качественного образования, укрепление торговых и парламентских связей», — написала она.

Мирзиёев также встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.