В честь президента Узбекистана назвали сорт орхидеи

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:32
Apple оштрафовали на ₽1,1 млрд за злоупотребление доминирующим положением Бизнес, 17:31
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в повторном перекрытии газа Политика, 17:30
Комплексный подход: как преображаются столичные промзоны Новая экономика, 17:17
Джокович легко победил испанца на старте Australian Open Спорт, 17:16
В Москве машинист помог задержать грабителя, убежавшего в тоннель метро Общество, 17:11
Занимавшую пост главы МАК больше 30 лет Анодину освободили от должности Общество, 17:10
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 17:08
Два Ту-160 провели 10-часовой полет над Северным Ледовитым океаном Политика, 17:06
Госдума отказалась запрещать выселение из единственного ипотечного жилья Недвижимость, 17:06
Goldman Sachs и Morgan Stanley сообщили о падении квартальной прибыли Инвестиции, 16:58
Курс про историю российской государственности внедрят в вузах с сентября Общество, 16:57
АТОР сообщила об отказе ЕС выдавать россиянам визы на срок более года Политика, 16:49
Мэрия Сент-Женевьев-де-Буа пообещала сохранить «русское кладбище» Политика, 16:49
Общество ,  
0 

В честь президента Узбекистана назвали сорт орхидеи

В Сингапуре в честь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева назвали новый сорт орхидеи
Шавкат Мирзиёев (в центре)
Шавкат Мирзиёев (в центре) (Фото: president.uz)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Сингапур. Во время его визита прошла церемония наименования в честь Мирзиёева нового сорта орхидеи, сообщается на сайте узбекистанского лидера.

«Состоялась церемония наименования в честь президента Республики Узбекистан нового сорта орхидеи — цветка, являющегося национальным символом Сингапура. <...> По традиции, президент Шавкат Мирзиёев собственноручно поместил у цветка табличку с названием нового сорта орхидеи — «Орхидея Шавката Мирзиёева», — говорится в сообщении.

Цветок — гибрид орхидей Encbi Purple и Kila Blue, его лепестки сиренево-фиолетового цвета. «Он образует полумахровые соцветия длиной около 45 см, на которых распускается от 17 до 20 цветков, каждый цветок размером около 5 см в поперечнике. Сиренево-фиолетовые лепестки и чашелистики имеют орхидейно-фиолетовое окаймление», — рассказали в канцелярии Мирзиёева.

После церемонии глава республики провел двустороннюю встречу с сингапурской коллегой Халимой Якуб. Они поговорили «о перспективах дальнейшего углубления отношений между Узбекистаном и Сингапуром, сотрудничества в области реформ по дальнейшей демократизации общественно-политической жизни». Были достигнуты договоренности о торгово-экономической кооперации и взаимодействии между прокуратурами двух стран.

Якуб в своем Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) отметила, что Мирзиёев впервые приехал в Сингапур. «Хотя наши страны различаются по размеру и географическому положению, у нас общие интересы: поддержка женщин, предоставление качественного образования, укрепление торговых и парламентских связей», — написала она.

Мирзиёев также встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Читайте на РБК Pro
«Полный крах предотвращен». Как будет развиваться энергокризис в ЕС
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
Как Генри Форд закрыл дыру в кассе на $38 млн в разгар Великой депрессии
Ранний опыт: компании в России стали чаще использовать детский труд
Теги
Шавкат Мирзиёев Сингапур переговоры цветы
Материалы по теме
Сингапур обогнал Россию по объему платежей офшорным юанем
Экономика
Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество в энергетике
Политика
В Индии остановили фармпроизводство из-за смерти 18 детей в Узбекистане
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter