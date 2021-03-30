Власти ограничили число городов, из которых возможны полеты в Турцию

Росавиация ограничила число городов, из которых могут начаться авиаперелеты в Турцию с 1 апреля. Это следует из телеграммы Федерального агентства воздушного транспорта, разосланной авиакомпаниям, пишет ТАСС. Такая телеграмма была подготовлена на основании решений оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сказал РБК источник в правительстве.

На прошлой неделе оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил авиакомпаниям с 1 апреля выполнять международные рейсы еще из 13 российских городов: Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

«Международные рейсы (из вышеуказанных городов — РБК) могут быть возобновлены в иностранные государства <…>, за исключением Великобритании и Турции», — говорится в телеграмме ведомства.

РБК направил запрос представителю Росавиации.

Ранее Россия возобновила международное авиасообщение из 12 городов, не считая Москвы и Санкт-Петербурга: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Кемерова, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска. На рейсах из этих городов не действует ограничение на полеты в Турцию.