Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться должностями

Игорь Матович (Фото: Petr David Josek / AP)

Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил своему соратнику по партии «Обычные люди» министру финансов Эдуарду Хегеру поменяться должностями, чтобы разрешить правительственный кризис, который разгорелся после того, как Матович разрешил стране использовать российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает издание Aktuality.

Вечером 28 марта Матович на пресс-конференции заявил, что отказывается от всех предыдущих вариантов своей отставке, которой требуют другие члены правящей словацкой коалиции, и предложил «рокировку» с главой Минфина.

В соответствии с этим планом, Хегер возглавит правительство, а Матович займет место министра финансов. Премьер также заявил, что больше не настаивает на отставке вице-премьера Рихарда Сулика, главы Минюста Марии Коликовой и заместителя председателя парламента Юрая Шелига.

Хегер уже подтвердил готовность возглавить правительство. Он пообещал обратиться за поддержкой за к партии Сулика Свобода и солидарность» (СиС) после чего намерен встретиться с президентом Словакии Зузаной Чапутовой для согласования дальнейших действий.

Лидер еще одной партии коалиции «За людей» Вероника Ремишева уже выразила доверие Хегеру и заявила, что предложение Матовича дает правящей коалиции новый шанс.