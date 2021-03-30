Канцлер Австрии заявил о планах купить у России 1 млн доз «Спутника V»

Предполагается, что первая партия из 300 тыс. доз поступит в страну уже в апреле. В мае Австрия получит еще 500 тыс., а в начале июня — оставшиеся дозы

Себастьян Курц (Фото: John Thys / Reuters)

Вена собирается закупить у Москвы 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

«С вакцинами не должно быть геополитических шор. Важно только то, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она взята», — пояснил он (цитата по ОЕ24).

Политик сообщил, что с февраля Австрия находилась в тесном контакте с Россией и вела переговоры о поставках. «Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, возможно более раннее возвращение к нормальной жизни и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест», — заключил канцлер.

Президент России Владимир Путин созвонился с Курцем для обсуждения поставок 26 февраля. В тот же день Вена установила контакт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который занимается производством и распространением «Спутника V». 5 марта у канцлера прошла встреча с генеральным директором фонда Кириллом Дмитриевым. Также между ними состоялось несколько телефонных переговоров.