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Пандемия коронавируса ,  
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Канцлер Австрии заявил о планах купить у России 1 млн доз «Спутника V»

Предполагается, что первая партия из 300 тыс. доз поступит в страну уже в апреле. В мае Австрия получит еще 500 тыс., а в начале июня — оставшиеся дозы
Себастьян Курц
Себастьян Курц (Фото: John Thys / Reuters)

Вена собирается закупить у Москвы 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

«С вакцинами не должно быть геополитических шор. Важно только то, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она взята», — пояснил он (цитата по ОЕ24).

Политик сообщил, что с февраля Австрия находилась в тесном контакте с Россией и вела переговоры о поставках. «Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, возможно более раннее возвращение к нормальной жизни и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест», — заключил канцлер.

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Себастьян Курц

Президент России Владимир Путин созвонился с Курцем для обсуждения поставок 26 февраля. В тот же день Вена установила контакт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который занимается производством и распространением «Спутника V». 5 марта у канцлера прошла встреча с генеральным директором фонда Кириллом Дмитриевым. Также между ними состоялось несколько телефонных переговоров.

Предполагается, что Австрия закупит у России 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. человек. Первая поставка, как ожидается, должна произойти в апреле. Она будет включать 300 тыс. доз. Еще 500 тыс. должны поступить в мае, а последняя партия, как ожидается, придет в начале июня. Как отмечает ОЕ24, между странами уже подписано соглашение о неразглашении при обмене конфиденциальными документами.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя планы Австрии, заявила, что подобными действиями Вена разрушает мифы об агрессивной России и необходимости ее международной изоляции. «Что сейчас творится в недрах евросоюзовской бюрократии, даже страшно себе представить. Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной России и необходимости ее изоляции. Сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе — девиз российской политики в действии», — написала она в Facebook.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава, он прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях лекарства, стала Белоруссия. По состоянию на 30 марта применение вакцины одобрено в 58 странах, в том числе в Азербайджане, Аргентине, Сербии, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Казахстане и Сирии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Спутник V вакцина поставки Австрия Себастьян Курц Владимир Путин
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