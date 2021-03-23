Лавров указал КНР на попытки Запада доминировать любыми средствами

России и Китаю необходимо мобилизовать единомышленников, чтобы отстаивать принципы устава ООН, которые игнорируются Западом, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуйлине 23 марта. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что «ситуация в мире не становится проще»: западные страны пытаются «всеми правдами и неправдами» обеспечить свое доминирование.

«Нам нужно мобилизовывать единомышленников в отстаивании справедливости, принципов Устава ООН, которые, как я не раз говорил, западные коллеги все чаще игнорируют, пытаются изобретать собственные правила, навязываемые потом всем остальным», — заявил Лавров.

Накануне российский министр прибыл в китайский Гуйлинь с рабочим визитом. Он продлится до 23 марта. ТАСС сообщал, что главы МИД России и КНР обсудят в том числе взаимодействие в условиях пандемии коронавируса и подготовку мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.