WSJ узнала о переобучении агентов ФБР борьбе с киберпреступностью

Отныне тысячи сотрудников ФБР будут переориентированы с противостояния терроризму на противодействие кибератакам, выяснила газета. Решение было принято из-за роста числа кибератак, финансируемых противниками США

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Федеральное бюро расследований начало крупнейшую с 2001 года трансформацию ведомства, запустив программу по переобучению тысяч спецагентов и их переориентации на борьбу с киберпреступностью. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal. Причиной такого шага стал «растущий спектр кибератак, спонсируемых зарубежными противниками против бизнеса и национальных интересов [США], в том числе вмешательство России в выборы и кражи в киберпространстве у американских компаний со стороны Китая».

«Будущее в киберпространстве — это будущее организации, будущее мира. Мы должны думать о том, как наши думают о киберпространстве — будь это отдельная преступная атака коммерческого характера или нападение национального масштаба», — заявила в интервью газете представитель ФБР Эми Хесс.

Сейчас правоохранительные органы США принимают меры против менее 1% кибератак, приводит WSJ данные исследования аналитического центра Third Way в Вашингтоне. В результате следователи, как правило, фокусируются только на наиболее серьезных киберугрозах, таких как атаки на национальном уровне или сложных транснациональных преступлениях, совершенных в киберпространстве.

В середине марта газета сообщала о масштабной кибератаке китайских хакеров, которая затронула по меньшей мере 27 университетов США, Канады и Юго-Восточной Азии. Атаки со стороны злоумышленников начались еще в апреле 2017 года, их целью было похищение данных о технологиях по запуску беспилотников с подводных лодок, а также информации о программе Пентагона под кодовым названием «Морской дракон», предполагающей пуски ракет со скрытых в воде субмарин.​