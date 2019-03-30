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WSJ узнала о переобучении агентов ФБР борьбе с киберпреступностью
Отныне тысячи сотрудников ФБР будут переориентированы с противостояния терроризму на противодействие кибератакам, выяснила газета. Решение было принято из-за роста числа кибератак, финансируемых противниками США
Фото: Wilfredo Lee / AP

Федеральное бюро расследований начало крупнейшую с 2001 года трансформацию ведомства, запустив программу по переобучению тысяч спецагентов и их переориентации на борьбу с киберпреступностью. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal. Причиной такого шага стал «растущий спектр кибератак, спонсируемых зарубежными противниками против бизнеса и национальных интересов [США], в том числе вмешательство России в выборы и кражи в киберпространстве у американских компаний со стороны Китая».

«Будущее в киберпространстве — это будущее организации, будущее мира. Мы должны думать о том, как наши думают о киберпространстве — будь это отдельная преступная атака коммерческого характера или нападение национального масштаба», — заявила в интервью газете представитель ФБР Эми Хесс.

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Похититель секретов о кибероружии США согласился отсидеть девять лет

Сейчас правоохранительные органы США принимают меры против менее 1% кибератак, приводит WSJ данные исследования аналитического центра Third Way в Вашингтоне. В результате следователи, как правило, фокусируются только на наиболее серьезных киберугрозах, таких как атаки на национальном уровне или сложных транснациональных преступлениях, совершенных в киберпространстве.

В середине марта газета сообщала о масштабной кибератаке китайских хакеров, которая затронула по меньшей мере 27 университетов США, Канады и Юго-Восточной Азии. Атаки со стороны злоумышленников начались еще в апреле 2017 года, их целью было похищение данных о технологиях по запуску беспилотников с подводных лодок, а также информации о программе Пентагона под кодовым названием «Морской дракон», предполагающей пуски ракет со скрытых в воде субмарин.​

В начале месяца стало известно о кибератаках КНДР на американские банки, сообщал телеканал CNN. В результате одной из таких атак злоумышленники смогли получить доступ к межбанковской системе связи и запросить Федеральный резервный банк Нью-Йорка о переводе средств на счета, подконтрольные гражданам Северной Кореи.
Автор: Григорий Дубов
Теги: ФБР, киберпреступность, кибератака, Китай, спецагент
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