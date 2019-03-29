Похититель секретов о кибероружии США согласился отсидеть девять лет

Экс-подрядчик Агентства нацбезопасности США Гарольд Мартин согласился на девять лет тюрьмы за кражу секретных материалов из штаб-квартиры агентства в 2016 году. Часть данных касалась секретного американского кибероружия

Гарольд Мартин (Фото: Bankinfosecurity.com)

Бывший подрядчик Агентства национальной безопасности (АНБ) США 54-летний Гарольд Мартин на слушаниях в суде 28 марта признал вину в похищении секретных данных из штаб-квартиры агентства. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Пришло время закрыть крышку ящика Пандоры», — заявил Мартин в суде. Обвиняемому грозит девять лет тюрьмы.

Представители американской разведки считают, что это похищение секретных правительственных данных может считаться самым крупным в истории США. По оценкам прокуроров, мужчина украл около 50 терабайт данных из АНБ. Газета отмечает, что полный ущерб от его действий по-прежнему трудно оценить.

Мартин работал в компании Booz Allen Hamilton, которая входила в число подрядчиков АНБ и Пентагона, и в 2016 году был задержан и арестован. По данным источников издания Politico, наводку американских спецслужбам дали специалисты «Лаборатории Касперского», после того как получили «странные сообщения в Twitter от связанной с ним [Мартином] учетной записи». При этом внутренние системы контроля АНБ не зафиксировали утечку данных, отмечает издание.

В 2017 году Мартину предъявили обвинение в краже 20 документов, в том числе файла с описанием ежедневной деятельности АНБ и методов внешней разведки ЦРУ. По данным обвинения, он начал похищать секретную информацию, в том числе связанную с «методами иностранного кибервторжения», с 1996 года.