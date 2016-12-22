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Кремль вспомнил пословицу «Утро вечера мудренее» в истории с дипломатами
Дмитрий Песков пословицей ответил на вопрос о том, почему Москва не объявила об ответных мерах на высылку дипломатов европейских стран одновременно с решением о высылке сотрудников дипслужбы США
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Москва пока не объявила об ответных мерах на действия европейских стран, которые из солидарности с Великобританией решили выслать российских дипломатов, передает корреспондент РБК.

«Утро вечера мудренее», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о высылке 60 американских дипломатов из России 29 марта. Кроме того, Москва отзовет свое согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге, сообщил он.

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Решение Москвы стало ответом на массовую высылку российских дипломатов западными странами.

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Начиная с понедельника, 26 марта, уже 28 стран (из них 18 входят в Евросоюз) объявили, что намерены выдворить от одного до нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Только три страны ЕС — Австрия, Греция и Кипр — принципиально отказываются от каких-либо дипломатических шагов против Москвы. Всего с начала недели было объявлено о высылке 123 россиян.

Еще шесть европейских стран отозвали своих послов из Москвы для консультаций. Это Словакия, Словения, Люксембург, Мальта, Болгария и Португалия.

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Больше всего россиян высылают США: 48 дипломатов из посольства в Вашингтоне и 12 — из постпредства России при ООН, нарушивших «правила проживания на территории США». Кроме того, американцы распорядились закрыть генконсульство России в Сиэтле, опасаясь его близости к стратегическим объектам.

30 марта МИД России вызвал руководителей дипмиссий стран, которые предприняли «недружественные действия» в отношении России в знак солидарности с Великобританией из-за дела Скрипаля. В сообщении ведомства сказано, что послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Демченко.
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