Главы 11 центральных банков подписали заявление в поддержку главы ФРС США
Главы 11 центральных банков выступили с заявлением, в котором выразили «полную солидарность» с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом, пишет Financial Times. В отношении него американские власти начали расследование в связи с реконструкцией штаб-квартиры ФРС стоимостью $2,5 млрд. Сам Пауэлл назвал расследование предлогом, направленным на лишение Федеральной резервной системы независимости в области денежно-кредитной политики.
«Независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан, которым мы служим», — заявили главы регуляторов.
Среди подписантов — глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, глава Банка Канады Тифф Маклем и генеральный менеджер Банка международных расчетов (BIS) Пабло Эрнандес де Кос. В их число также вошли главы Центробанков Швеции, Дании, Швейцарии, Южной Кореи, Австралии и Бразилии. Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало подписался в качестве председателя правления Банка международных расчетов, пишет газета.
Как отмечает издание, срок полномочий главы ФРС истекает в мае этого года, преемник еще не назван администрацией Дональда Трампа. FT и The Wall Street Journal называют главными претендентами на этот пост директора Национального экономического совета и союзника Трампа Кевина Хассетта, а также Кевина Уорша, который был советником по экономике в администрации Джорджа Буша и затем входил в совет управляющих ФРС.
Накануне президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс выступил в поддержку Пауэлла, назвав его «человеком безупречной честности» и предупредив: когда попытки подорвать независимость центрального банка оказывались успешными, это часто приводило к «очень неблагоприятным экономическим последствиям».
По данным FT, бывшие и действующие руководители ФРС считают расследование против Пауэлла попыткой подорвать независимость регулятора. По их мнению, давление Трампа может привести к обратному результату и глава Федеральной резервной системы не покинет пост до 2028 года (он будет входить в состав совета директоров ФРС до января указанного года). Глава Белого дома неоднократно критиковал Пауэлла за отказ значительно снизить ключевую ставку и называл «идиотом» и «упрямым ослом».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы