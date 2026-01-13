Главы 11 центральных банков подписали заявление в поддержку главы ФРС США

Главы мировых ЦБ, включая главу ЕЦБ Кристин Лагард, выразили «полную солидарность» с главой ФРС Пауэллом, в отношении которого администрацией Трампа начато расследование в связи с реконструкцией штаб-квартиры регулятора

Джером Пауэлл (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Главы 11 центральных банков выступили с заявлением, в котором выразили «полную солидарность» с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом, пишет Financial Times. В отношении него американские власти начали расследование в связи с реконструкцией штаб-квартиры ФРС стоимостью $2,5 млрд. Сам Пауэлл назвал расследование предлогом, направленным на лишение Федеральной резервной системы независимости в области денежно-кредитной политики.

«Независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан, которым мы служим», — заявили главы регуляторов.

Среди подписантов — глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, глава Банка Канады Тифф Маклем и генеральный менеджер Банка международных расчетов (BIS) Пабло Эрнандес де Кос. В их число также вошли главы Центробанков Швеции, Дании, Швейцарии, Южной Кореи, Австралии и Бразилии. Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало подписался в качестве председателя правления Банка международных расчетов, пишет газета.

Как отмечает издание, срок полномочий главы ФРС истекает в мае этого года, преемник еще не назван администрацией Дональда Трампа. FT и The Wall Street Journal называют главными претендентами на этот пост директора Национального экономического совета и союзника Трампа Кевина Хассетта, а также Кевина Уорша, который был советником по экономике в администрации Джорджа Буша и затем входил в совет управляющих ФРС.

Накануне президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс выступил в поддержку Пауэлла, назвав его «человеком безупречной честности» и предупредив: когда попытки подорвать независимость центрального банка оказывались успешными, это часто приводило к «очень неблагоприятным экономическим последствиям».

По данным FT, бывшие и действующие руководители ФРС считают расследование против Пауэлла попыткой подорвать независимость регулятора. По их мнению, давление Трампа может привести к обратному результату и глава Федеральной резервной системы не покинет пост до 2028 года (он будет входить в состав совета директоров ФРС до января указанного года). Глава Белого дома неоднократно критиковал Пауэлла за отказ значительно снизить ключевую ставку и называл «идиотом» и «упрямым ослом».