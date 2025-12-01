ФСБ заявила о покушении на сотрудника Минобороны в Крыму

ФСБ предотвратила в Крыму покушение на старшего офицера Минобороны России, ликвидировав агента Украины при закладке бомбы под его авто. Организатор — сотрудник ГУР, также задержан пособник-крымчанин

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили в Крыму убийство одного из старших офицеров Минобороны России, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Имя военнослужащего не названо.

По информации спецслужбы, гражданин Украины собирался взорвать военного в его личном автомобиле, но был убит при закладке бомбы под машину. Организатором ФСБ назвала сотрудника украинской военной разведки Рустема Фахриева 1984 года рождения.

У нейтрализованного преступника были изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства, добавили в ЦОС.

Кроме того, был задержан один крымчанин, которого заподозрили в пособничестве Фахриеву. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности Уголовного кодекса России). По решению суда он заключен под стражу.

ФСБ напомнила о недопустимости сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией и уголовной ответственности за подобные преступления вплоть до пожизненного лишения свободы.

В конце прошлой недели ФСБ также сообщила о предотвращении теракта на газопроводе в Подмосковье — россиянина 1969 года рождения задержали с поличным при попытке подрыва.

Силовики изъяли у него четыре самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под монтажный клей, и средства связи для конспиративного общения с куратором.

По данным спецслужбы, мужчину завербовали во время пребывания в пункте содержания иностранцев на Украине. По его словам, задержанный жил на Украине с семьей с 2015 года, потом хотел получить вид на жительство в стране, но в 2022-м начались боевые действия, прием заявок прекратился.

Мужчину направили в Россию под видом депортации. По информации ведомства, после выполнения задания он должен был покинуть Россию и вернуться на Украину через третьи страны. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.