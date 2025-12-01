ФСБ заявила о покушении на сотрудника Минобороны в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили в Крыму убийство одного из старших офицеров Минобороны России, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Имя военнослужащего не названо.
По информации спецслужбы, гражданин Украины собирался взорвать военного в его личном автомобиле, но был убит при закладке бомбы под машину. Организатором ФСБ назвала сотрудника украинской военной разведки Рустема Фахриева 1984 года рождения.
У нейтрализованного преступника были изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства, добавили в ЦОС.
Кроме того, был задержан один крымчанин, которого заподозрили в пособничестве Фахриеву. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности Уголовного кодекса России). По решению суда он заключен под стражу.
ФСБ напомнила о недопустимости сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией и уголовной ответственности за подобные преступления вплоть до пожизненного лишения свободы.
В конце прошлой недели ФСБ также сообщила о предотвращении теракта на газопроводе в Подмосковье — россиянина 1969 года рождения задержали с поличным при попытке подрыва.
Силовики изъяли у него четыре самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под монтажный клей, и средства связи для конспиративного общения с куратором.
По данным спецслужбы, мужчину завербовали во время пребывания в пункте содержания иностранцев на Украине. По его словам, задержанный жил на Украине с семьей с 2015 года, потом хотел получить вид на жительство в стране, но в 2022-м начались боевые действия, прием заявок прекратился.
Мужчину направили в Россию под видом депортации. По информации ведомства, после выполнения задания он должен был покинуть Россию и вернуться на Украину через третьи страны. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили