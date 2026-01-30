Эстония начала искать альтернативы американскому софту

В Эстонии протестируют возможность работы без продуктов американских ИТ-компаний. Директор ИТ-центра сказал, что пока альтернатив продуктов американских корпораций нет, но им нужно оценить положение Эстонии в случае ограничений

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Эстонский государственный ИТ-центр, обеспечивающий компьютерными рабочими местами учреждения правительства Эстонии, во второй половине 2026 года протестирует возможности использования ИТ-решений, не зависящих от технологий американских компаний, таких как Microsoft, Google и Amazon, пишет ERR.

Эксперимент проходит на фоне роста напряженности между США и ЕС. Цель тестирования — оценка положении Эстонии в случае, если на уровне Европейского союза будут ограничено использование технологий американского происхождения, объяснил директор Государственного ИТ-центра Эрго Тарс. По его словам, они не рассчитывают на полный отказ от американских технологических продуктов.

Тарс признал, что на сегодняшний день полноценной альтернативы продуктам ведущих американских технологических компаний фактически не существует.

The Financial Times со ссылкой на источники писала, что лидеры стран ЕС договорились «систематическим сокращать зависимости от США в среднесрочной и долгосрочной перспективе». Что конкретно подразумевали политики газета не уточнила.

Однако The Wall Street Journal (WSJ) узнала от европейских чиновников, что исполнительные органы ЕС работают над законодательным пакетом, регулирующем меры поддержки локальных поставщиков облачных услуг. Европа как никогда прежде зависима от американских технологий, объяснила WSJ, особенно в отношении облачных вычислительных сервисов от таких компаний, как Amazon, Google и Microsoft.