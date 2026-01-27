 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Во Франции ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Министр иностранных дел Франции отметил, что Европа сможет сама за себя постоять, а бывший посол в НАТО назвала мышление Рютте устаревшим. Накануне генсек альянса заявил, что Европа не сможет защитить себя без помощи США
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро резко отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа не сможет защитить себя без США, сообщает Politico.

«Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за свою собственную безопасность. Даже Соединенные Штаты с этим согласны. Это и есть европейский столп НАТО», — сказал он.

Бывший посол Франции в НАТО Муриэль Доменак также возразила Рютте, назвав его мышление устаревшим.

«И это не совсем правильный вопрос: дело не в том, может ли Европа, а в том, должна ли она и как сдерживать любое нападение и защищаться в случае необходимости в одиночку. И неправильный ответ: демонстрация европейской слабости для обеспечения гарантии США — устаревшее мышление, посылающее России неверный сигнал», — написала она на своей странице в X.

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, не упоминая Рютте, заявила в эфире французского радио: «Сегодня мы видим необходимость европейского столпа НАТО».

С критикой Рютте также выступила депутат Европарламента Натали Лозуа: «Это был позорный момент. Рютте думает, что грубость с европейцами понравится Трампу. Нам не нужен его ревностный последователь. НАТО необходимо перебалансировать усилия между США и Европой».

Рютте назвал нарушение мира поводом для отправки войск ЕС на Украину
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Речь идет о заявлении Рютте, которое он сделал накануне в Европейском парламенте, отвечая на вопрос французского ультраправого депутата Пьер-Ромена Тьонне. По мнению генсека НАТО, Европа не сможет защитить себя без американской поддержки. Он также выступил против идеи создания европейской армии и сказал, что «[европейский] столп НАТО — это немного пустые слова».

В новой Стратегии национальной обороны США говорится, что европейцам придется взять на себя ведущую роль в противодействии угрозам. В тексте указано, что ответственность за урегулирование на Украине также в большей степени лежит на Европе, а приоритеты Вашингтона — угрозы от миграции и наркотиков в Западном полушарии, защита своей территории и сдерживание Китая.

Глава Пентагона Пит Хегсет еще в феврале 2025 года допускал сокращение американского контингента в Европе. Во время визита в Польшу он призвал страны региона больше инвестировать в расходы на оборону, «потому что нельзя исходить из того, что присутствие Америки будет длиться вечно». Такую же вероятность допускал и Трамп.

Летом 2025 года ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали о возможном плане США снизить свое присутствие в Европе. Так, Politico в конце июля сообщило, что Пентагон в рамках переоценки военного присутствия США по всему миру может сократить численность американских войск в Европе на 30%.

